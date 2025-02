Lasarte tras el empate de Nacional ante Peñarol: habló sobre la cancha, elogió a Boggio, a Herazo y destacó a Eduardo Vargas

Consultado sobre el pésimo estado del campo de juego del estadio tricolor , dijo: “Sabíamos que la cancha no está en la mejor condición. El año pasado se habló del tema. Quizás necesite un trabajo importante para poder recuperarla. En un principio se entendió que podía soportar este período para terminar este semestre y luego hacer las reparaciones. La cancha no está en condiciones”.

Además explicó que el “jueves no vinimos (a entrenar) para tratar de que la cancha esté en las mejores condiciones posibles”.

Y subrayó: “ La cancha necesita un tratamiento importante . No alcanza con un poco de semillas. Hay que remover y plantar nuevamente la cancha. Eso lleva un tiempo largo”.

TORNEO APERTURA Nacional 1 vs Peñarol 1: un vibrante clásico terminó empatado con goles de Maximiliano Silvera y uno de Jeremía Recoba de taquito

El cambio de Eduardo Vargas por Herazo y lo que le dejó el clásico

Frente a las preguntas de por qué colocó a Eduardo Vargas por Diego Herazo, cuando el colombiano era uno de los jugadores más destacados, respondió: “Diego (Herazo) hizo un gran partido. Entendíamos que quedaban 22 minutos, que era el tiempo que Eduardo (Vargas) puede competir actualmente en una condición alta”.

Eduardo Vargas ingresó a los 70 minutos del clásico.

Sobre la actuación de Nacional en el clásico, apuntó: “Hasta los 30 minutos ejercimos una supremacía clara, parecida a la del clásico pasado en el Parque. Después hubo alguna insinuación de ellos y alguna contra, y tuvimos los minutos algo difíciles y ya en el segundo tiempo llega el gol de ellos. Luego el equipo retoma el juego y generamos algunas situaciones, siempre con la intención de volcar el partido a nuestro favor sin que fuera posible”.

Lasarte analizó el debut de Luciano Boggio

El entrenador respondió sobre el debut de Luciano Boggio: “A Boggio ya lo teníamos analizado desde el año pasado. Él venía de una pretemporada y de competir. Lo vi muy bien. Hablé con él en la semana. Lo vi muy fresco y entendiendo claramente lo que pretendíamos. Que vamos a jugar con dos volantes. Que este partido lo íbamos a iniciar con tres. Lo hizo bien. Con Oliva, cuando quedaron los dos, hubo un buen entendimiento y eso es un presagio muy importante para nosotros pensando en dos volantes y un media punta por delante de ellos”.

Luciano Boggio y Rodrigo Pérez

¿Qué le dejó el empate en el clásico con Peñarol a Lasarte?

“Si hubiéramos ganado el domingo pasado (perdió ante City Torque en el estreno en el Apertura), el resultado de hoy estaría bien, pero luego de perder este resultado está más o menos. El clásico en la segunda fecha deja mucha tela para cortar, y hay mucho para recorrer”, dijo Lasarte tras ser consultado sobre el resultado ante Peñarol.

Ante la pregunta de por qué Franco Catarozzi no integró el plantel, apuntó: “Cuando tenés un plantel amplio, alguno va a quedar afuera. El partido pasado no estuvieron ni Mederos ni Boggio. Para suplir a Oliva las características más parecidas son las de Yonatan Rodríguez y Amaro, no las de Catarozzi. Como llegaron Boggio y Mederos, uno tenía que salir. Es un plantel amplio”.

¿Cómo vio Lasarte el debut de Eduardo Vargas?

Sobre el primer partido del chileno Eduardo Vargas en Nacional, el entrenador dijo: “Siempre es bueno empezar a jugar. Quedó claro que le falta trabajo. Se preparó bien. Trabajó bien. Está para jugar entre 20 y 30 minutos ahora. Lo más importante es que se empiece a asociar con sus compañeros”.