¿Llega al clásico? Peñarol presentó a David Terans, explicó su número, si puede jugar con Leo Fernández y si estará ante Nacional este lunes

“En los clubes que tuve no me tocó jugar mucho, pero bueno, a la hora de la decisión, como había dicho Nacho (Ruglio) anteriormente, la idea es esa, venir, sentirme protagonista, venir a un equipo que ya está armado”, dijo Terans al explicar por qué regresa a los mirasoles.

Consultado por si iba a jugar el clásico de este lunes, señaló: “Sí, la verdad que estoy concentrado con el plantel, obviamente Diego lo va a decidir luego si voy a estar o no, pero, como dije, tengo muchas ganas de estar, sobre todo porque venía haciendo mucho fútbol así que creo que va a hacer bien de cara a lo que nos espera el fin de semana. Así que esperemos poder estar, obviamente la decisión va a ser de Diego, así que bueno estoy con ganas con muchas ganas de estar”.

David Terans presentado en Peñarol David Terans presentado en Peñarol

Por su parte, el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio hizo un comentario al respecto. “Yo creo que todos los hinchas de Peñarol hoy le vamos a pedir a Diego que (David) esté. Así que Diego creo que va a estar escuchando a todos, no en rol de presidente, en rol de hincha te vamos a pedir que esté”.

Terans también explicó por qué juega con la camiseta 80. “La 80 en realidad es por el pasaje anterior. Yo cuando llego al club mi abuelo, que es muy fanático de Peñarol, justo ese año cumplía 80, y me puse la camiseta 80. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien y ahora ya es un poco más de cábala, cada vez que llega un equipo uso la 80 así que es por eso”.

¿Puede jugar con Leo Fernández?

Al volante también le preguntaron si era compatible con Leo Fernández para jugar juntos.

“Cuando yo llegaba a Fluminense, él sale. Y bueno, ahí él viene a Peñarol y nos mensajeamos y me dice, porque yo en ese periodo tenía la posibilidad también de venir y al final yo arreglo con Fluminense, y Leo me escribe y me dice ‘me encantaría, pensé que íbamos a jugar juntos, íbamos a tirar paredes, y no sé qué’. Y ahora cuando vine también hablábamos ahí. Va a ser lindo, obviamente, Diego nos va a saber utilizar dentro del campo, así que para mí es un placer obviamente jugar con él y sobre todo con el plantel que hay, que demostraron que tienen un buen equipo, que hacen competencia internacional, que hicieron una gran copa, salieron campeones de los dos torneos del año pasado sin jugar finales. Así que bueno, vengo con el objetivo de sumar, y obviamente sí, contento también porque él (Leo Fernández) se haya quedado, que es muy importante para Peñarol, así que con ganas ya de poder compartir con ellos”.

Con respecto a los tiros libres y si le iba a pedir para patear a Leo Fernández, sonrió. “La verdad que hoy tenemos en el plantel, para mí y creo que para muchos, a uno de los mejores pateadores del mundo de la actualidad. Así que voy a estar ahí al lado, si me da la autorización y me deja alguna, obviamente que me voy a animar. Pero Leo también se lo ha ganado y lo ha demostrado y como dije antes para mí es uno de los de la actualidad, si no es el mejor es uno lo mejor. Así que bueno, voy a estar ahí al lado de él capaz si no se siente bien me dice este patéalo y bueno está ahí hay que tener ese fe”.

Terans señaló que llega “más maduro” a Peñarol. “El fútbol brasileño lo que te da es eso, más allá de pasar los años, son muchos partidos durante el año, entonces vengo como un jugador mucho más maduro, con muchas ganas. Las mismas ganas y más, porque en el pasaje anterior no me tocó salir campeón en el club, yo salí antes. Y bueno, vengo con esa ganas de aportar de donde me toque, disfrutar, que eso es lo más importante también, sentirme protagonista, disfrutar. Así que bueno, es un desafío grande que tengo por delante y ojalá Dios quiera que se puedan cumplir los objetivos”.

000_98K6LA.webp El penal de David Terans, inapelable Pablo Porciúncula / AFP

Sobre los objetivos de Peñarol, dijo que son los mismos que el año pasado. “El objetivo es ir por la sexta y salir campeón. Peñarol en competencias internacionales es muy respetado, yo estuve del otro lado, me tocó enfrentarlo y es muy respetado, sabe que tiene que tiene una historia importante, que tiene grandes jugadores y quedó demostrado el año pasado. El objetivo es el mismo y más, el objetivo es salir campeón. Peñarol tiene que apostar a eso, así disfrutar esta nueva etapa y lograr los objetivos que nos proponemos por delante”.

Consultado por los clásicos, dijo que “por más que hoy sea amistoso, el clásico no es amistoso, y hay que ganarlo”.

“Vamos con el objetivo de poder ganar y el domingo (clásico por la final de la Supercopa Uruguaya) a ratificar eso, lograr la victoria. Los clásicos se ganan siempre, así que vamos a dar lo mejor para ganar ese partido y apuntar lo que viene para el domingo, que también que va a ser lindo”, comentó.