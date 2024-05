Los lesionados de Peñarol: Ruglio dio detalles y Aguirre fue cauto sobre el estado de Méndez, Aguerre y Mayada

“Él dice que fue un dolor en el momento y que después ya no tenía dolor. Pero como es Javi, que quiere estar en todo y no perderse nada, hay que testear bien eso para que si es algo chico lo pase rápido y si es grande se recupere con el tiempo necesario”, agregó.

000-34py24d-jpg..webp Javier Méndez sale del fondo Douglas Magno / AFP

El presidente aurinegro no piensa que Méndez pueda estar ante Wanderers este sábado. “Creo que contra Wanderers seguro no estará, después hay que ver. Hoy de tarde cuando se vea la resonancia se verá si está para Mineiro o no (…) Eso va a ser una decisión de Diego, eso es una decisión que te dan las imágenes".

Por su parte, Aguirre no profundizó en la situación de su defensa. “Son cosas que pasan. Por suerte tenemos un plantel con opciones. Perder jugadores importantes son cosas que pueden pasar”, dijo.

“En el caso de Javier Méndez se ha transformado en un jugador emblema por lo que ha hecho en los últimos partidos, pero con los que estén vamos a estar bien para hacer un buen partido el sábado”, agregó en rueda de prensa.

La situación de Washington Aguerre

Con respecto al arquero mirasol, que arrastra una lesión que se ha extendido más de los que se esperaba, Ruglio explicó a qué se debió. "Aguerre tuvo dos períodos de lesiones”, dijo.

gfihma9wkaafu5c-jpg..webp Aguerre sigue en duda en Peñarol para el clásico @OficialCAP

“Una primera que se recuperó. Y en la segunda fue un mal movimiento en Los Aromos en un juego con pelota, lo que dilató un poco más su vuelta”, dijo.

Por su parte, Aguirre sobre el estado del golero señaló: “Lo vamos a saber mañana con más certeza”.

Mayada y la vuelta de Darias

Ruglio también contó cómo está Camilo Mayada. “Mayada está bien. Sentía una molestia en la zona, si bien los estudios dan siempre bien”.

“Diego (Aguirre) le dijo a Camilo que en el momento que se sintiera 100% bien se lo dijera, pero que no quería quemar un cambio y no llevarlo a Venezuela si no estaba seguro”, indicó.

El DT carbonero no fue consultado por Mayada y no lo mencionó al hablar de los lesionados.

Consultado por si volvía alguno de los que se habían quedado en Montevideo, dijo que estará Eduardo Darias “porque estaba con tres amarillas”.

Aguirre también señaló que hará cambios este sábado ante Wanderers (18:00 en el Campeón del Siglo), de cara al partido del martes ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores.

“Por las cargas físicas y la cantidad de partidos, jugamos el sábado con Wanderers y el martes con Atlético Mineiro, es obvio que vamos a hacer algunas variantes el sábado porque entendemos que es lo mejor”, dijo.