Madre de Juan Izquierdo: "Es difícil decirle a una niña que su papá no va a venir"; los primeros días sin su hijo, el apoyo de "Tío Papi" Diego Polenta y los agradecimientos

“Por suerte tiene el apoyo de los psicólogos de Nacional para ella y para Selena (esposa de Juan), que están pasando por un momento muy complicado… Es difícil decirle a una niña de dos años y medios que su papá no va a venir, que no va a llegar”.

La madre del futbolista fallecido a los 27 años también contó un momento difícil que le tocó vivir con su nieta cuando Diego Polenta, capitán de Nacional, le llevó la camioneta de su hijo que estaba en Los Céspedes.

“Polenta trajo la camioneta de Juan de Los Céspedes y la mamá le dijo que iban a traer la camioneta de papá, que se le iba a traer el ‘tío papi’, porque a Polenta le dice ‘Tío Papi’. Y cuando llegó la camioneta y estaba mirando por la puerta, era como que sentía 'ahí viene papá’. Pero hacerle entender que era él (Polenta) quien traía la camioneta fue muy difícil”, comentó.

Juan Izquierdo tocando el tambor junto a Diego Polenta en la utilería de Los Céspedes Juan Izquierdo tocando el tambor junto a Diego Polenta en la utilería de Los Céspedes

“Estamos pasando y se vienen días muy complicados”, sostuvo Viana.

Sorprendida por el apoyo

La madre de Izquierdo dijo que se sorprendió con el apoyo recibido de futbolistas y clubes locales e internacionales, y por la cantidad de gente que fue al velorio en la sede de Nacional.

“Estuve todo el momento con Juan, no había mirado para 8 de Octubre y cuando salí no podía creer la cantidad de gente que había, las muestras de cariño... Él logró que se juntaran las hinchadas, que fueran gente de Peñarol a la Sede de Nacional, y el respeto que tuvieron todos”, destacó.

“Dentro del dolor de lo que estaba viviendo, porque estaba despidiendo a mi hijo, veía todo eso y decía: ‘Yo no puedo estar viviendo esto, no me entraba en mi cabeza’”, comentó.

20240829 Velatorio de Juan Izquierdo, jugador de futbol de Nacional. IG (21).jpg Foto: Inés Guimaraens

20240829 Velatorio de Juan Izquierdo, jugador de futbol de Nacional. IG (21).jpg Foto: Inés Guimaraens

“Cuando salí y la gente me tocaba, se me erizó la piel y dije: ‘Juan esto es para vos, esto vos te lo ganaste’”, agregó.

Viana dijo que no ha mirado televisión desde el episodio que sufrió su hijo. También contó que los integrantes del plantel de Nacional han estado junto a la familia, como también directivos.

“Selena siempre estuvo rodeada”, contó. “Y la suegra de Juan nunca quedó sola con Juan Felipe (el pequeño hijo nacido hace pocos días, que se quedó en Montevideo cuando su madre viajó a San Pablo). Siempre había alguien del plantel”.

“La señora de Polenta se ha portado muy bien. Cada jugador que viene acá, viene con su señora, traen a los niños para jugar con Lucero… Ella adoptó a Polenta como el tío papi, le empezó a decir así dese el primer momento que lo vio. Él la ayudó a prender la estufa como lo la prendía con Juan, tiene una cama elástica y Polenta se metió a jugar con ella”.

Juan Izquierdo, Nacional. Foto: AFP Juan Izquierdo Foto: AFP

Viena destacó que todos le han dado “un apoyo tremendo” a Selena, la pareja de Izquierdo y madre de sus dos hijos.

También contó la charla que tuvo con su nuera antes de viajar a Brasil luego del percance que tuvo su hijo.

“Le dije: yo vengo con Juan, no te preocupes. Me dice: ‘Sandra, estoy muy nerviosa, no sé qué pasó’. Porque cuando salimos de acá no sabíamos la gravedad del cuadro. Y le doy un beso a mi nieta y le digo: ‘Yo en tres días vengo con el papi’. Y pasó lo que pasó’”.

El último mensaje antes del partido

Viana reveló cómo fueron los mensajes previos al partido donde Izquierdo sufrió su quebranto de salud.

“Le pasé un mensaje como le paso antes de cada partido y le dije: ‘Hoy es el partido’. Y le pongo: ‘Ojalá te cites unos minutitos’. Y me puso: ‘Mirá que voy al banco’. Y si llegas a entrar, hacelo bien, tranquilo, era mu calentón, y sabiendo lo que sabes hacer, porque el corre la pelota desde los tres años y medio. Y le digo, si pudiera ser vos, me haría invisible cuando saltes a cabecear despejarte para que puedas meter el cabezazo que tanto querés”, contó.

AMDEP5124. SAO PAULO (BRASIL), 22/08/2024.- Wellington Rato (d) de Sao Paulo disputa un balón con Juan Izquierdo de Nacional este jueves, en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores entre Sao Paulo y Nacional en el estadio Morumbi Juan Izquierdo ante Wellington Rato EFE

“Y me dice: ‘Yo sé mami que harías eso por mí’”, agregó.

Este domingo en el Gran Parque Central Nacional recibirá a Liverpool, en el primer partido sin Izquierdo, y Sandra señaló que seguramente vaya al encuentro porque se le realizará un homenaje.

"Yo no soy muy futbolera", señaló. "A los compañeros de Juan los conozco de la tele. Y me hicieron sentir contendida, no tengo palabras con todos ellos. Los jugadores cuando llegamos a Brasil estaban visiblemente emocionados, Mejía, Bentancourt, increíble. Les agradezco mucho a todos".