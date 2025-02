Martín Lasarte habló sobre la "molestia" del plantel por el atraso en los sueldos y lo que charló con el Diente López

Con respecto a López, quien está negociando la renovación de su contrato y el domingo llamó la atención que no festejara los goles contra Progreso, Lasarte dijo: "Hablé con él como hablo con casi todos, pero no lo encontré con ninguna particularidad, mas allá de una situación familiar, un pariente vinculado a Progreso y hacía que ese partido tuviera una connotación especial para él. Todos los jugadores quieren encontrar su punto máximo, es como todo. El otro día hubo un cambio cualitativo en él y en el equipo, jugó en otra posición donde se siente más a gusto y ese proceso puede llevar determinado tiempo" .

202502 Torneo Apertura 2025 Nacional Progreso Nicolás López. Foto: @LigaAUF Nicolás López Foto: @LigaAUF

Con respecto a la situación económica de la semana, el técnico señaló: "La cuestión real, que ha pasado en otras ocasiones muchas veces, últimamente no se habían producido dicen, es que hay una remesa de dinero que está para llegar y eso amerita una serie de cuestiones que beneficia poder hacer todo de determinada manera; después lo del malestar, absolutamente no, cero. Lo digo así porque es algo que genera algo extraño. Cuando es, es; cuando no es, no me parece correcto. El grupo está bárbaro, entrenaron fantástico, no hay malestar por el cobro si es 9 o 10 días después".