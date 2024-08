Martín Lasarte resaltó la "cuestión mental" que fue clave en el triunfo de Nacional sobre Peñarol en la final del Torneo Intermedio

Lasarte comenzó hablando, en conferencia de prensa, justamente sobre Petit, autor de un golaz o que decretó el empate: "Cuando pasan cosas como las de hoy donde un chico de 17 años hace un gol en un clásico que vas perdiendo, donde la cosa en el primer tiempo no había funcionado, fue un gol de crack. Entró en una situación complicada. Dudados de entrar con él o con Federico (Santander), pero vista la lesión de Federico era más complicado si entraba y se lesionaba. Son las cosas del destino, estoy muy contento por eso y porque vivimos una instancia contra un rival calificado, íbamos perdiendo, jugamos un mal primer tiempo, mejoramos en el segundo, empatamos, lo pudimos haber ganado. El equipo mejoró mucho y estuvo cerca del triunfo. Sirve para lo que viene. No puede ser que un gol nos inmovilice, el equipo tiene que ser capaz de poder jugar como intentamos habitualmente".

"No recuerdo algún chico de 17 años que venga corriendo y me diga: 'Martín, dame el tercer penal, estoy preparado'. Yo me reí y me dijo: 'Pero mirá que viene corriendo, hice el esfuerzo'. 'No sé Gonzalo, tiralo'. Tiró muy bien. Ayer practicamos penales, tiraron todos, nos quedamos con ideas muy claras, otras más dudosas. Él había tirado muy bien. Yo hablaba de su edad, de su juventud, es grandote, pero es un niño todavía. Sin embargo, tuvo ese temple para tirar el mismo penal que tiró dos veces ayer. No lo quiero apurar pero estamos en presencia de un proyecto futuro que ojalá que seamos capaces de conducirlo para que se pueda instalar en Primera División con regularidad", agregó.