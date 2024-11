Martín Lasarte reveló la particular razón por la que sacó a Nicolás López en el entretiempo de la goleada de Nacional a Fénix

Consultado por VTV, Lasarte explicó la situación: "Entramos al entretiempo, íbamos a hacer un reacomodo táctico con la misma gente y Nico comentó que necesitaba salir, porque estaba muy dolorido. Le dolía mucho la cabeza , no sabía si a nivel cervical, pero era una molestia que no se va fácilmente. Ya lo tenía en la tarde de ayer. Tuve que excluir y modificar lo que tenía pensado".

La lesión de Ruben Bentancourt

Lasarte también explicó cómo evoluciona Ruben Bentancourt que jugó el viernes pasado ante Racing, que entró en la lista de concentrados pero que fue evaluado el martes de mañana y fue descartado por el entrenador por razones físicas.

"Concentramos 22 para probarlo a él y la prueba no la superó, por alguna molestia. Nada que lo descarte prontamente, quizás sí del día sábado, pero no para semana que viene. Estamos en una etapa que no podemos perder a nadie por mucho tiempo y es preferible saltearte un partido y estar bien para después", afirmó.ç

Nacional jugará este sábado a la hora 19.30 contra Deportivo Maldonado en el Estadio Centenario.

La entrevista con la televisión se redujo a tres preguntas y apenas llegó al minuto.

"Fue un partido medio loco", su mirada al 6-0 a Fénix

Consultado sobre si Luis Mejía fue figura a pesar de la goleada por 6-0, Lasarte respondió: "No sé si figura, pero sí destacado. Eso habla a las claras de que el partido tuvo idas y vueltas, sobre todo en la segunda parte. Fue un partido medio loco. Ellos nos dejaron muchos espacios atrás y los aprovechamos, los goles lo demuestran. Pero también ellos nos remataron una cantidad de veces, tal vez no con mucha puntería, pero las que nos patearon, Luis estuvo muy bien, como está siempre".