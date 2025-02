Martín Lasarte y el clásico Nacional vs Peñarol: lo que dijo sobre si llegan Eduardo Vargas y Luciano Boggio, y la racha invicta ante los carboneros

Además, dijo que aún no tenía resuelto el sistema táctico que utilizará.

Tras los dos clásicos jugados en el verano, ambos con victoria tricolor en la segunda quincena de enero, el entrenador no ve “margen” para que pueda haber grandes sorpresas en los planteos de los equipos, aunque dejó abierta la posibilidad. “Siempre hay posibilidad de generar algo nuevo o diferente, o alguna cuestión que uno pretenda como novedoso”, comentó.

Consultado sobre lo que le preocupaba de Peñarol, dijo: “No me gusta hablar del rival”. “Cada equipo tiene lo suyo y todos trabajamos para minimizar los aspectos no buenos y tratamos de motivar y mejorar aquellas cosas que entendemos que hacemos bien”, indicó.

Sobre Nacional, y lo que lo dejaba tranquilo de su equipo, señaló: “Creo que nosotros, si hay una cosa que hicimos bien, fue competir, parece una vulgaridad, pero para mí es importante. Trabajamos bien, sobre todo en el aspecto defensivo. Quizás nos faltaron mayores posibilidades de trabajo a nivel ofensivo. Me parece que esta dado por el poco tiempo de trabajo de un grupo nuevo”.

El técnico tricolor fue consultado por jugadores que se sumaron al equipo en el períodos de pases y que pueden debutar en el clásico.

Uno de ellos fue Luciano Boggio. “Llegó esta semana con la diferencia de que estaba compitiendo”, señaló. “Está muy bien y lo tenemos considerado como una posibilidad para poder jugar o por lo menos estar en el banco”.

Con respecto al chileno Eduardo Vargas, la gran contratación de los albos, dijo que jugó 30 minutos en un amistoso interno de esta semana.

“Él estuvo dos meses, o un mes largo, entrenando solo en gimnasio. Y podría decirse que se le nota”, comentó, pero también destacó que se le nota su categoría en las prácticas "con destellos de calidad y recursos".

“Creemos que vamos a tenerlo en cuenta para algo”, señaló. “Lo más importantes creo es que puede llegar a tener minutos en el partido y estamos apuntando a que llegue a esa condición, tratar de que los minutos que sean, que sean buenos, y que no le pasen una cuota de fatiga”, sostuvo.

Sobre Bruno Damiani, por quien en las últimas horas hubo un interés de Newell’s Old Boys de Rosario, dijo que el atacante está enfocado en el partido.

“No le he visto ningún cambio, lo he visto bien y normal. Son cosas con las que los futbolistas tiene que convivir. Un día se habla de uno y de otro. Lo he visto bien y lo estamos tratando como algo normal”, dijo.

Lasarte también habló sobre el juvenil Rodrigo Mederos, quien puede tener minutos en el clásico. “Ya está acá, estuvo lesionado y eso le cortó una suerte de continuidad. Lo que él nos dejó fue muy bueno y por lo tanto he dicho que los vamos a tener en Primera división”.

