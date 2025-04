A una mujer joven le abrieron la cabeza de una pedrada.

Algunos hinchas de Cerro generaron nuevos y variados elementos de proyectiles al asaltar y destrozar los baños y también las instalaciones de bomberos.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio habló este lunes de mañana sobre los incidentes y sobre la reunión con el Ministerio del Interior: “Vamos a ir en la semana a juntarnos e intercambiar. Más allá de la calentura que tenés, porque todo lo que pasa es indignante y frustrante, y hay momentos en los que no razonás mucho y estás muy caliente", comenzó diciendo en Sport 890 y en El Espectador Deportes.

Después añadió: "Pero luego, tarde o temprano, es necesario seguir intentando buscar soluciones y trabajar para que esto no pase más. Hay que ir, sentarse a hablar con las autoridades, ver qué pasa, cómo podemos ayudar. Te saca las ganas porque esto no pasa una vez cada cuatro años, se reitera todos los años y pasan las mismas cosas. No pareciera lógico que no se pudiera corregir. Hay que ir a la fuente de nuevo para ver en qué cosa se falló y en qué se puede mejorar”.

Más allá de los incidentes de los hinchas de Cerro ante Peñarol, Ignacio Ruglio destacó lo mejor que pasó en el partido por el Torneo Apertura

Pero saliendo de lo que fueron los incidentes con la parcialidad de Cerro, que volvió a destrozar parte del Estadio Campeón del Siglo, Ignacio Ruglio también ponderó cosas.

Yendo a lo estrictamente deportivo, Peñarol fue muy superior a su rival y jugó uno de los mejores encuentros en lo que va del Torneo Apertura.

El regreso de David Terans a la titularidad y su gol de penal para el transitorio 3-0, fueron algunos de los puntos altos del equipo de Diego Aguirre.

Como es tradicional y saliendo de los incidentes, Ruglio subió un estado de Whatsapp luego del encuentro y victoria contra Cerro.

Sobre una foto del festejo de David Terans, en el mismo escribió lo siguiente: "Lo mejor que pasó hoy (por el domingo de noche). Arriba David que lo mejor siempre está por venir".

Aquí se puede ver su posteo: