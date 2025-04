Ruglio tras los graves incidentes de Peñarol y Cerro en el CDS: la explicación de por qué no gasta US$ 14.000 para mover la cápsula de seguridad para los hinchas visitantes

Ruglio dijo sobre la reunión con el Ministerio del Interior: “Vamos a ir en la semana a juntarnos e intercambiar. Más allá de la calentura que tenés, porque todo lo que pasa es indignante y frustrante, y hay momentos en los que no razonás mucho y estás muy caliente. Pero luego, tarde o temprano, es necesario seguir intentando buscar soluciones y trabajar para que esto no pase más. Hay que ir, sentarse a hablar con las autoridades, ver qué pasa, cómo podemos ayudar. Te saca las ganas porque esto no pasa una vez cada cuatro años, se reitera todos los años y pasan las mismas cosas. No pareciera lógico que no se pudiera corregir. Hay que ir a la fuente de nuevo para ver en qué cosa se falló y en qué se puede mejorar”.

Luego, en entrevistas que brindó a Sport 890 y El Espectador Deportes, Ruglio explicó: “En un día como el de ayer te indigna todo. La gente va, Peñarol juega divino y se tiene que ir sin que pueda terminar el partido, una gurisa termina lastimada, y los niños, que vieron la escena de los camiones de Cerro llegando y pegándole a todo lo que se movía, que no van a querer ir nunca más. Ayer vino un amigo de Suiza con sus dos hijas, estaba parado en el medio de la carretera y para descomprimir un poco, porque ellas son uruguayas, les dije, ‘díganme que en Suiza no ven estas cosas’. Esa gente no va nunca más. Te indigna todo lo que pasó y te frustra porque dejás una tribuna expresa para ellos. Nosotros ni siquiera ponemos tejido sombra como hay en muchos estadios, como pasó en el GPC, en Liverpool, que ponen un tejido sombra doble. Nosotros ponemos chapones a los que (los hinchas de Cerro) le dieron y le dieron hasta que los abrieron, y que cuestan una fortuna. Y nada los para. Te indigna todo lo que pasa”.

Consultado por qué la cápsula de seguridad en la que se ubicaron los hinchas de Cerro se ubicó contra la Henderson y no se instaló en el medio de la tribuna, explicó que trasladarla tiene un costo de US$ 14.000.

“La obra de cambiar los hierros y chapones gigantes, abulonar la mitad de la tribuna, hacer trabajo en altura, porque lo transportan 15 personas y tenés que dar de alta (a la obra) por temas de seguridad. Y cuando terminás la obra solo para esos 200 hinchas en el medio de la Guelfi, que le dejaste toda la tribuna para ello, al otro día tenés que hacer todo lo mismo para volver al lugar en el que estaba en la tribuna. Porque en el día de mañana viene Boston River, que trae 50 hinchas, los ponés ahí arriba y habilitás la Guelfi para el resto de los hinchas de Peñarol. Y todos los informes te dicen que si los ponés al medio lo único que ganás es que cuando la hinchada de Cerro vaya a tirar piedra, tira hacia la Damiani y la Henderson, entonces duplicás el problema, porque te saltan el vallado… porque te ponen gurises de 15, 16 y 17 años que los cargan de piedras y los hacen saltar, o rompen los chapones y van hacia la Henderson y la Damiani, porque tiran las piedras y vuelven. Y vuelven porque no hay ni siquiera policías. Y, además, los muchachos con los chalecos de colores (personal de seguridad), te dice, ‘Bo, gano $ 1.000 en un partido, o $ 750, y cuando los veo venir y yo me corro’. Entonces, gastás US$ 14.000, y si gastás ese dinero sabiendo que lo solucionás, yo los gasto, pero el tema es que soy el pelotudo que gastó los US$ 14.000 y ves cómo saltan, nadie los para y cagan a pedradas a los hinchas de la Damiani y de la Henderson”.

El presidente de Peñarol, también dijo: "Si vienen 100 (hinchas) sin entradas, como es peor tenerlos en la ruta que hacerlos entrar, los 100 que están sin entradas se mandan para adentro y eso tiene que estar controlado desde antes. Lo llevás a la sede de Cerro y si no tienen entradas, no puede ir".

En el futuro será necesario jugar sin hinchas visitantes: “La solución más fácil es que no vayan más visitantes al fútbol, pero, ¿es tan complicado que en este caso los hinchas de Cerro se junten en la perimetral y Las Piedras? Bien. Entonces, ¿cuántos vienen de Cerro? Listo, se los transporta hasta 16.45 (al Campeón del Siglo). Entran. Le damos todo ese lugar en la tribuna para ellos. Luego llega toda la gente de Peñarol. La gente de Peñarol hace una excepción con Cerro y se van antes. Se suben a los ómnibus y se van en 10 minutos. Los escoltan hasta la perimetral y Las Piedras. Y lo voy a decir en el Ministerio”.

Consultado sobre el comunicado del Ministerio del Interior, en el que manifiesta que los hinchas de Cerro fueron recibidos violentamente, ironizó con un mensaje para el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry: “A mi amigo Alfredo le propongo que cuando lleguemos al Cerro, llevamos tres camiones que bajan en medio de la tribuna de Cerro y que él salga y les grite, ‘Muchachos, no tiren piedras’. Vamos a hacer eso, ¿tá? Y si Alfredo me garantiza que no llueve una piedra en el Cerro, bajamos y saludamos a todos, ‘buen día, vinimos acá a ver a Peñarol’. No seamos… si vamos a ir a reuniones, y vamos a mejorar a nuestros clubes… ¡vamos! A las 17.40 estaba yo, no me lo contó nadie… dice a las 17 el comunicado… ¡A las 17 salí de un cumpleaños en la Ciudad de la Costa, me comí 30 minutos en la ruta! Yo vi llegar al camión a las 17.40. Yo lo estaba viendo”.