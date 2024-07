Miguel Samudio rompió el silencio y contó su calvario, tras su polémica salida de Liverpool

Miguel Samudio Foto: Leonardo Carreño.

Miguel Samudio, campeón uruguayo con Liverpool en 2023 y luego separado del plantel principal por el cuerpo técnico de Emiliano Alfaro, habló después de seis meses de silencio tras su traumática y polémica salida del plantel principal del conjunto negriazul.

Según trascendió extraoficialmente, Samudio, de 37 años, tuvo un problema personal con un compañero de equipo y eso derivó en que fuera descendido a Tercera división, donde entrena hasta cumplir su contrato con el club de Belvedere.

"Me mantuve en silencio. No me gusta entrar en detalles y mucho menos implicar cosas que se manejaron mal. No me compete a mi. Mi mejor respeto es el silencio y mi calvario lo llevo yo", dijo Samudio en Carve Deportiva.

Agregó: "Se manejó mal, no se cuidó la familia. Me pueden tratar de lo que quieran porque tengo espalda para aguantar cualquier bomba, pero manosear la familia no tendría que haber pasado".