"Mirá el quilombo que armaste": el video del VAR de Peñarol vs Miramar y la insólita razón por la que el juez Javier Burgos amonestó a Washington Aguerre

Antes de reanudar el juego, Burgos le dice a Aguerre: "Sé inteligente. Sos un tipo profesional, tenés que usar la cabeza. Mirá el quilombo que armaste por esos jueguitos".

Audio de VAR del partido Peñarol vs Miramar Misiones

Yimmy Álvarez: "Qué botija" (refiriéndose a Aguerre)

Javier Burgos: "Qué hace Yepes ahí. Yepez se va, Coronel se va, Coelho se va también. Coronel y Méndez expulsados"

"Los dos goleros amonestados"

Asistente: "¿Cómo vas a reanudar?"

Burgos: "Yo paré el juego antes porque vi que el jugador vino de manera imprudente como a querer increparlo".

AVAR: "Correcto Javier, correcto Javier, lo detuviste antes, perfecto".

Intergrante de la terna: "¿Vos sabés lo que es? Burlar las reglas de juego, ta" (a Aguerre)

Álvarez: "Tira un cortito y sigue, ta"

Álvarez: "Te voy a invitar a ver al jugador número 22 de Miramar, para que veas la acción que hace cuando Coelho se viene arriba de él"

Burgos: "Yimmi, pero ¿que me estás mostrando? Me dijiste el 22 de Miramar..."

Álvarez: "Si, es el suplente. El 22 es el suplente de buzo rojo Javi"

Burgos: "No, no , no, ¿el 22, el 22 no es Machado?"

Álvarez: "En el short dice 22, capaz que tiene otro número"

Álvarez: "Me estoy guiando por el short, Javi"

Burgos: "Si, pero es el que estaba discutiendo con Coelho ese"

Álvarez: "Si, ese"

Álvarez: "El 32 es"