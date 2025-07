Nació en Montevideo, jugó en FC Barcelona y España y va rumbo a la Premier: la hispano uruguaya Ornella Vignola se despidió de Granada y suena en Inglaterra

Adiós al Granda y rumbo a la Premier League femenina.

Tras Málaga, la futbolista fue fichada e hizo formativas en FC Barcelona, club con el que debutó en Primera división con 16 años y con el que llegó a jugar por la Champions League femenina.

Además, ha defendido a la selección española en las categorías formativas con grandes resultados. Fue campeona de Europa Sub 19 en 2021 y campeona del mundo Sub 20 en 2022. Actualmente, forma parte de la sub 23 y sueña con llegar a la selección mayor de España.

A mediados de 2023 pasó a Girona, club del que se despidió tras tener muy buenos rendimientos, principalmente en su última temporada, lo que hizo que comenzarán a seguirla desde otros mercados.

“Durante su estancia en la entidad granadina, Vignola ha sido una pieza importante en el esquema del equipo, destacando por su entrega, calidad técnica y capacidad de golpeo”, señaló el portal Granada Hoy.

El club ya la despidió en sus redes. “Ornella Vignola, jugadora del Granada Femenino, no continuará en el equipo rojiblanco tras la finalización de su contrato”, informaron en un comunicado.

Ornella Vignola Ornella Vignola y la despedida de Granada

“La futbolista fichó por el Granada en 2023, procedente del FC Barcelona. Desde entonces, ha disputado 65 encuentros con la rojiblanca entre todas las competiciones, con la que ha anotado 8 goles en dos temporadas”, agregaron.

“El Club agradece a Ornella su trabajo, compromiso y profesionalidad durante sus dos campañas como granadinista, así como también le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional”, señaló Granada en su mensaje de despedida.

Suena para Inglaterra

Medios españoles informan que el futuro de Ornella estará en Inglaterra, desde donde ha tenido varias propuestas.

La hispanouruguaya suena para Everton, el club que se adelantó para su fichaje, con el que llegará a la Women's Super League, la Premier inglesa femenina.