Nacional entrenó bajó lluvia con su nueva incorporación; mirá lo que dijo sobre cómo llega al clásico ante Peñarol del domingo

La lluvia de miércoles no alteró la planificación semanal de Nacional en su preparación para el clásico ante Peñarol del próximo domingo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura.

¿Cómo llega Luciano Boggio de cara al clásico?

El nuevo volante tricolor contó cómo fueron sus primeros momentos en Los Céspedes y las primeras palabras con Lasarte.

“Estuve charlando con Martín un poco, más que nada un ida y vuelta, la presentación, después seguiré charlando y conociendo”, dijo a Nacional TV este martes, en su primer día como tricolor.

Consultado por si estaba para jugar el clásico, señaló: “Obviamente no lo sé, eso va a depender del entrenador claramente, pero sí, yo físicamente y mentalmente ya estoy. Estoy preparado, muy contento también. Poco atípico, capaz que debutar en un clásico, pero bienvenido sea, la verdad que bueno, en cuanto al partido del otro día (derrota ante Torque), no hay nada mejor, me parece a mí, que levantarse en un clásico, así que va a estar lindo”.

Boggio dijo que vio los pasados dos clásicos y el partido ante Torque de la primera fecha. “La verdad que Nacional tiene un gran plantel, tiene grandes nombres. Es cuestión de afinar un poco más, es normal, son las primeras fechas del campeonato. Pero bueno, esto no tiene descanso y ya tenemos que tratar de hacer lo mejor posible el fin de semana. Vi bien el plantel, estoy contento y espero aportar lo mejor de mí”.

El puesto en la cancha y el mensaje a los hinchas de Nacional

El futbolista formado en Defensor Sporting tratará de acoplarse los más rápido al plantel para ir por “los objetivos importantes del club”. “Hay que apuntar a lo más alto, obviamente, por lo que significa este escudo, esta camiseta”.

También señaló que Nacional “tiene un gran plantel”. “Tenemos todo para conseguir cosas importantes y los objetivos que nos tracemos, pero esto paso a paso, es complicado, así que habrá que trabajar duro para conseguirlo”.

Sobre su puesto en la cancha, dijo que se siente mejor como 8 o 10 y con ida y vuelta. “Es donde más cómodo me siento, por ahí soltándome un poco más, ya sea de 8 o de 10, de cualquiera de esas dos posiciones internas donde más cómodo me siento”, comentó.

En esa zona, le comentaron que podría hacer una buena dupla con Cristian Oliva. “Sí, Cristian es un gran jugador, lo dije. Obviamente, bueno, también compartí con el Ojito (Nicolás Rodríguez), lo conozco, gran jugador también, Franco Catarozzi, un gran jugador. Hay muy buenos jugadores en esas posiciones, habrá que adaptarse, estar a la altura y para lo que el equipo necesite, estar de la mejor manera”.

Por último, Boggio dio un mensaje a los hinchas tricolores: “Primero, muchas gracias. Como dije y repito, estoy muy contento de estar acá. Ya conocí todo, es un gran club la verdad, me queda por conocer porque es grande y muy lindo, hay mucha gente por conocer también. Al hincha que esté tranquilo, que hay gran plantel, que uno está muy feliz de estar acá, que voy a dar lo mejor. Espero que a fin de año estemos todos contentos y celebremos juntos”.