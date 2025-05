"No es el espíritu del club": el exjugador de Nacional que se pronunció tras la manifestación de los futbolistas en memoria de los Desaparecidos

Desde 1996 se realiza en Montevideo la Marcha del Silencio donde se reivindica verdad, memoria y justicia para dar con el paradero de los seres queridos y que también se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad.

Hinchas de Nacional en el Mes de la Memoria

La manifestación de los jugadores tricolores causó división entre hinchas y directivos, ya que el estatuto del club señala en su punto 2°: "Quedan especialmente prohibidos dentro de los locales del Club, los actos o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico".

Estas reivindicaciones se dan en el contexto de la defensa de los Derechos Humanos, y hay quienes entienden que las mismas son un hecho político y que responden a intereses partidarios, por eso los cuestionamientos.

El exjugador de Nacional que se pronunció tras la manifestación de los futbolistas en memoria de los Desparecidos

Este domingo, luego de la manifestación de los futbolistas albos, un exjugador de Nacional opinó al respecto y dijo no estar de acuerdo con la medida.

“El club Nacional está por encima de la política”, dijo Agustín Viana, quien jugó en el equipo albo entre 2006 y 2007 y ganó un Campeonato Uruguayo, y que el año pasado formó parte de la campaña electoral tricolor apoyando a la fórmula Gomensoro - Ache.

“El estatuto es bien claro”, agregó en su cuenta de X. “En Nacional hablamos de Nacional y defendemos a Nacional. No se estuvo bien hoy. No es el espíritu del Club Decano y el más grande. Esperemos que todos entendamos esto. Y más allá que podamos compartir o no la causa es entender que no es el lugar para hacer política”.

Luego, hizo un segundo comentario: “Por las dudas vuelvo a aclarar porque ya veo algún mensaje. No es contra la causa es contra hacer política en el club con la causa. Arriba nosotros en @Nacional no quiero política ni nada que nos divida. Vamos @Nacional Siempre”.

La explicaciones y aclaraciones que realizó Nacional

Este lunes, después de la reunión de directiva, Nacional hizo público un comunicado en el que brindó explicaciones por lo ocurrido previo al partido de los albos ante Defensor Sporting y realizó aclaraciones.

Este dice el comunicado de Nacional:

