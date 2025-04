Pablo Peirano en conferencia de Nacional: la ilusión para la definición del Apertura, el jugador que le "encanta" y si hará rotación ante Miramar pensando en Inter por Copa Libertadores

Además, dijo que no ve una posible rotación ante Miramar este viernes en Las Piedras.

“No estoy pensando en mucha rotación, sí tener en cuenta a algunos jugadores en algo en particular”, señaló.

Los ingresos de Villalba, Petit y Arady en el segundo tiempo ante Danubio

“Ingresaron muy bien. Hicieron lo que realmente necesitábamos, esa frescura, esos duelos uno contra uno. También hay que analizar el contexto del cierre del segundo tiempo, que fue muy distinto al primero. En el primero encontramos un equipo más compacto y en el segundo, a raíz de ese trabajo que se hizo desde el inicio del juego, ellos quedaron un poco más abiertos, fue un complemento de lo que se hizo en la primera parte, se aprovecharon bien los espacios y fuimos contundentes. Estoy muy contento con ellos y tienen que seguir en esta línea de madurez”.

¿Ya tiene el sistema y el equipo ante Miramar?

“Sí. Más allá del sistema a utilizar, ahora tengo dos entrenamientos más para el partido del viernes. No pienso hacer muchas variantes, no conviene cambiar mucho, sino sentar las bases y sí tener algunas observaciones del equipo rival, prestar atención a esos detalles y seguir creciendo en lo nuestro”.

Lo que dijo de Miramar Misiones

“Miramar, de los partidos que he observado, es un equipo que compacta muy bien, que maneja dos sistemas, un 5-4-1 o 4-5-1, 5-3-2. Horacio (Peralta) maneja variantes. Es un equipo muy rápido a la hora de contragolpear, con jugadores veloces por las bandas, Olivera que se desprende por el centro. Es un equipo que no es fácil de doblegar. Hay que trabajarlo mucho al partido”.

Peñarol vs Miramar Misiones / Horacio Peralta Horacio Peralta Foto: Leonardo Carreño

La definición del Torneo Apertura

El DT también habló sobre las cuatro fechas que quedan para el cierre del Apertura. “No se puede visualizar en algo a futuro, hay que ir construyendo semana a semana en cada entrenamiento”, dijo. “Hay equipos que están por delante con un puntaje más alto que nosotros. Enfocados en sumar, sumar, sumar todo lo necesario, lo que corresponde como equipo grande, y cada uno tendrá su batallas en cada lugar que estén trabajando, y nosotros en el nuestro”.

La doble actividad: Apertura y el partido crucial por Copa Libertadores ante Inter

“La manera de razonar y llevarlo es enfocarse en el partido que viene, eso es lo más importante. Sabemos la responsabilidad y el prestigio de la Libertadores, los jugadores también, pero hay que enfocarse primero en lo que tenemos que es Miramar. Y lo otro lo vamos a ir valuando, aunque ya lo tengo en la cabeza y ya hicimos trabajos para el partido en Brasil también, hoy vamos a ensayar cosas que nos van a servir para los dos partidos. Pero el objetivo principal está en este primer partido que es clave para mantenernos en la lucha del torneo”.

“Se pude venir alguna variante (del viernes al martes), pero más allá de alguna variante en el esquema, pero también la variante de dónde se va a parar el equipo que es una estrategia a usar”, dijo sobre el partido ante Inter.

El regreso de Diego Herazo ante Miramar

“Herazo es una referencia de área importante. Para cualquier entrenador tener un 9 de esas características es muy bueno y lo vamos a utilizar”.

20250409 Diego Herazo y Rómulo Otero calientan con Nacional Diego Herazo y Rómulo Otero calientan con Nacional FOTO: L. Carreño

¿Cómo lo vio a Carneiro que este martes trabajó con pelota?

“Es importante tener a todos a disposición y eso nos va a generar una buena competencia interna. Ayer fue la primea vez que hablé con él en campo, porque he hablado por fuera. Vi un trabajo controlado de circulación y pase, en el que él participo. De a poco se va a ir acoplando, necesita agarra ritmo, pelota, y de manera progresiva ir colocándose en los trabajos de más fricción. Es un paso importante que ya está con todos los jugadores. Me imagino que en la parte anímica cuando uno ya está con todos los compañeros ya cambia y eso lo va a impulsar a que su recuperación sea lo más antes posible”.

Gonzalo Carneiro con la pelota Gonzalo Carneiro con la pelota Foto: Nacional

No hay margen, ¿es hora de arriesgar en la Copa?

“Arriesgar siempre es un tema de equilibrio, no es un tema de tirar fichas y que salga lo que salga. El margen para clasificar es cada vez más corto porque las fechas van pasando, pero el partido hay que jugarlo de manera estratégica, hay que ser inteligente a la hora de resolverlo en la cancha y estamos muy confiados en sacar un resultado positivo”.

Eduardo Vargas y su reacción cuando la tribuna le cae

“Estamos hablando de un jugador que está acostumbrado, ha jugado por Eliminatorias y equipos importantes, está acostumbrado a este tipo de momento. Más allá de si baja o no baja una sensación desde la tribuna, es el comportamiento que tiene. Él sigue insistiendo, no baja la cabeza, sigue aportando para el equipo, es un jugador con mucha personalidad, más allá de si algo le sale o no, él nunca deja de intentar y eso es lo que conservo yo como entrenador. Después, lo demás, la carrera de él habla por sí solo”.

Nacional Bahía copa libertadores 2025/ Eduardo Vargas Eduardo Vargas Foto: Leonardo Carreño

¿Cómo ve a Mauricio Pereyra?

“A mí me encanta Mauricio, es un jugador muy versátil, tiene una visión del juego con mucha claridad a la hora cuando tiene el balón, se sabe ubicar muy bien. Hoy es difícil encontrar esos futbolistas que tienen la pelota y cuando se enfrentan a un bloque más cerrado, y él clarifica mucho es aparte. Es un jugador que lo valoro mucho. Está en mí darle los minutos y los momentos para que él desarrolle su juego, que lo conozco de hace mucho tiempo. Tengo que sacarle lo mejor a él, es un jugador que me gusta mucho y aparte si Martín lo dijo, yo también lo veo, más allá de que a veces no ingres de titular su actitud en el trabajo en el día a día es increíble y el aporte en el vestuario también, es una voz que se escucha”.

20241201 Mauricio Pereyra de Nacional ante Boston River Mauricio Pereyra de Nacional ante Boston River FOTO: @CampeonatoAUF

¿Cómo está Nacional físicamente?

“Entre los entrenamientos y el rendimiento de los paridos, no tengo diagnóstico de la parte física porque tengo que hacer un test. Estamos hablando un poco con los GPS, la observación, de las partes de los recorridos que son relativos, y las velocidades que también son clave. A mí me gustan los equipos físicos, con alta intensidad. Lo importante en esta etapa cuando hay una metodología de trabajo e ingresa otra, es ser precavidos, no hacer cambios bruscos en la parte física”.

¿Qué le puede decir a la hinchada de Nacional que está ilusionada en pasar el grupo de Copa Libertadores y ganar el Apertura y el Campeonato Uruguayo?

“Es lo que tenemos todos. Seguimos muy ilusionados, somos ambiciosos en este recorrido, todos, los jugadores y nosotros. Hay que seguir apoyando como es la costumbre, nosotros desde nuestro lugar y los muchachos desde su lugar, y nos vamos a rendir al máximo para lograr los objetivos”.