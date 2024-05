Peñarol: la respuesta de Jorge Barrera a su posible regreso a la presidencia

Esta situación se planteó después que el 25 de abril se conoció que una exgerenta del Banco República deberá pagar una deuda de la empresa de Ignacio Ruglio , presidente de Peñarol, con el banco que supera los US$ 168 mil.

Lo que dijo Catino sobre la situación de Ruglio

Catino manifestó hace una semana, previo al partido de la fecha 10 del Torneo Apertura en el que Peñarol le ganó a River Plate en el Campeón del Siglo: "Ruglio es una persona que tiene distintos problemas en su vida empresarial, el problema es que le toca al presidente de Peñarol y por eso sale en todos lados".

"Son situaciones que yo conocía. Hace siete años planteamos que es vital para evitar estas vergüenzas que está pasando Peñarol hacer una declaración de bienes y pasivos. Si esto se sabía, hoy no habría ninguna sorpresa. Es un tema personal, pero aún no lo llevamos al consejo a plantearlo para que él nos cuente cuáles son las circunstancias alrededor de esto", agregó Catino entrevistado por Sport 890.

Además, concluyó: "Se manejaron cosas en la prensa que no son reales. De mi parte y de mi grupo no se planteó sacar al presidente del cargo, sería un exceso que no tiene sentido".

Este domingo, el periodista Carlos Bardakian planteó que "estaba surgiendo con fuerza" el retorno de Barrera a Peñarol.

Ruglio fue reelecto en noviembre 2023 y su mandato se extiende hasta fines de 2026.

La respuesta de Barrera a su posible regreso a Peñarol

Frente a esa información, Barrera planteó su situación acerca de un posible regreso.

El expresidente lo resumió en esta frase: "Estoy dedicado a mi vida profesional y académica en materia penal. Siguiendo al club en todos lados pero solo como el hincha que soy gracias a mi madre. Ahora todos juntos a pensar en Venezuela y traer los tres puntos".

Este fue el posteo del expresidente:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JorgeCBarrera/status/1787133183214936343&partner=&hide_thread=false Querido Carlos , estoy dedicado a mi vida profesional y académica en materia penal. Siguiendo al club en todos lados pero solo como el hincha que soy gracias a mi madre. Ahora todos juntos a pensar en Venezuela y traer los tres puntos. Viva siempre Peñarol !!! https://t.co/anxYs0MYMB — Jorge Barrera (@JorgeCBarrera) May 5, 2024

Con Barrera, Peñarol ganó estos cinco títulos, Uruguayo 2017, Supercopa 2018, Clausura 2018 y Uruguayo 2018, Apertura 2019 y además conquistó la Tabla Anual 2018.

Peñarol jugará este martes a la hora 19 ante Caracas en el Estadio Olímpico de la capital venezolana en partido que corresponde a la cuarta fecha del Grupo G.