"Por apriete no nos manejamos": tenso cruce entre un exdelantero de Nacional y el presidente de su actual club

Octavio Rivero no viajará a la pretemporada con @BarcelonaSC por ahora...



El delantero no viajaría a la pretemporada en Manta hasta no solucionarse ciertos temas.



Ya lo contaba en su llegada, frases como "preocupaciones extra futbolísticas en el semestre pasado" o… pic.twitter.com/q3rhclLH8J