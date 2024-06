¿Por qué fue amenazado Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol?

Pero, a su vez, también admitió que últimamente sufrió amenazas.

“Sufrí amenazas -como otras veces- después de que los jugadores entaran con la camiseta de 'Madres y familiares' (al Estadio Campeón del Siglo). Me sucede cuando me pronuncio y no lo hago como presidente de Peñarol, sino como Juan Ignacio Ruglio. Es un tema que tiene que ver con humanidad, no con política", indicó el titular carbonero.