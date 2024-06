¿Se queda Leo Fernández en Peñarol? Ignacio Ruglio habló del tema y de cuál es la prioridad de Diego Aguirre

Con respecto a Leo Fernández , el jugador más importante de Peñarol en el primer semestre, Ruglio expresó: "Mañana me voy a reunir con el presidente de Toluca, ver si le podemos hincar el diente, siempre presencial. Nos vamos a juntar a conversar detalles. No es fácil que se quede pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance ", indicó en Carve Deportiva.

El préstamo de Fernández fue por seis meses y se vence a fines de junio. Según Ruglio, el presidente de Toluca le dijo que "están dispuestos a escuchar, ver que ofertas les aparecen, que nunca es seguro que en diciembre vuelvan aparecer. Si Peñarol tuviera la caja de los grandes de Brasil no daría más vueltas. Las ofertas que pueda tener escapan al mercado uruguayo. Hay que buscar la mejor ingeniería para que se quede seis meses más".

Ignacio Ruglio Ignacio Ruglio Inés Guimaraens

Sobre el lateral Byron Castillo, por el que se interesó Barcelona de Guayaquil, el presidente aurinegro manifestó: "La gente de Pachuca me dijo que podía ver el interés, y que nos informaran. No tiene forma de salir de Peñarol, si aparece alguna cosa real, la evaluaremos y se verá. Estamos conformes con él, no tuvo los minutos que queríamos, pero han sido buenas sus actuaciones".