"Quieren meter a Peñarol en un paquete cuando de nuestro lado no pasó nada grave": Ignacio Ruglio habló de la defensa por los incidentes del clásico y dijo que el herido es "allegado" al club

La defensa de Peñarol ante la Comisión Disciplinaria

“Desde el punto de vista de la defensa de Peñarol, Peñarol no tuvo nada que ver con los hechos que sucedieron”, destacó Ruglio.

“Creo que estratégicamente están queriendo meternos en una bolsa cuando la realidad es que de nuestro lado, para un evento como el que fue, no pasó nada de gravedad ni ninguna cosa”, dijo. “Creo que sería justo que en esta se nos dejara afuera de la misma manera que cuando tuvimos algo que ver nos hemos hecho cargo”.

Clásico y final del apertura, bengalas. Foto: Leonardo Carreño

“Veo como una tendencia a intentar meternos en un paquete que acá lo que hay que analizar es un suceso grave que hubo”, reiteró, en referencia al herido por la bengala que salió desde la hinchada de Nacional.

“Y después el tribunal se reunirá y analizará las penas que le toque al tradicional adversario, esperar a que eso suceda y no mucho más que eso”.

La bengala que lanzó la hinchada de Peñarol

Consultado por si tenía conocimiento de que una bengala fue lanzada desde la hinchada de Peñarol en la Tribuna Ámsterdam e impactó en la Colombes, donde estaban los hinchas de Nacional, señaló: “Yo no la vi”.

“Pero más allá de eso, ha habido fuego adentro y en todos lados. Nada que haya hecho Peñarol, provocó ni daños ni generó ningún problema con nadie, ni ninguna cosa. Fuegos adentro de las tribunas hay siempre”, sostuvo.

“Lo que digo es que hay un hecho grave de una persona herida y lastimada y uno entendería que se hiciera foco en eso y no, como están haciendo creo estratégicamente mucha gente, intentando ver qué le endosan a Peñarol en este tema en el que Peñarol esta vez no tuvo nada que ver”, agregó.

“Entonces, creo que habría que centrarse en lo que con gravedad en este momento generó la gente de Nacional. En eso tendría que estar enfocado el debate. Después, Peñarol cuando ha hecho cosas, se ha tenido que hacer cargo”, reiteró.

Ruglio, agregó: “No nos parece justo que en esta quieran ver si una bengala voló y si un fuego cayó a la tribuna o no sé qué… No creo que sea el hecho que haya que hacer foco en esta parte, sobre todo por la gravedad del asunto de lo que pasó con una persona que aún sigue internada, quedada por muchos momentos por el dolor, y que no fue una cosa menor lo que pasó, fue muy grave”.