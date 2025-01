Se retiró Mauro Zárate y fue saludado por un actual jugador de Peñarol y por el ex Nacional Gonzalo Bergessio

"Es imposible no emocionarme al recordar cada paso de mi carrera, me voy a llevar siempre en mi corazón cada club y cada ciudad en la que me tocó pasar. Gracias a mis viejos que todo lo que soy, es gracias a ellos. A cada cuerpo técnico, compañeros, muchos ya amigos, dirigencia y todos con los que me tocó jugar y compartir este deporte que es el más hermoso del mundo. Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva. Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol. Te voy a extrañar mucho amiga", escribió con un emoji de pelota de fútbol.