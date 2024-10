Sebastián Díaz, DT de Plaza Colonia y su bronca con Diego Polenta de Nacional: "El liderazgo pasa por otro lado"

Antonio García cobró falta y Lozano le protestó al juvenil de Plaza la falta.

Hasta ahí todo parecía normal hasta que emergió del fondo Emiliano Velázquez para acercarse al jugador de Plaza y tumbarlo de un violento empujón, lo cual le reportó una tarjeta amarilla.

Fue ahí que todo el banco de Plaza, con Díaz al frente, le recriminaron la acción a Velázquez.

El que reaccionó por Velázquez fue Diego Polenta quien insultó a Díaz por todo lo alto, con groseros epítetos. Díaz respondió también con insultos y terminó gritándole "vendehumo" desde el borde de la línea de cal.

También Christian Oliva y Lozano intercambiaron palabras con Díaz.

El que resultó expulsado fue José "Nito" Puente, su ayudante técnico.

Díaz charló con VTV y cuando se terminaba la entrevista a nivel de campo intervino con el periodista de campo para preguntarle que le consultara sobre la situación que se dio entre el DT y Polenta.

Díaz respondió: "Yo entiendo todo, respeto todo, pero me parece que a los jugadores jóvenes hay que tenerles un poco de respeto".

"Un jugador que está en su primer partido con Nacional, haciendo sus primeras experiencias en Primera, sinceramente no me parece que lo vengan a atropellar como lo atropellaron. Yo no soy héroe ni salvavida de nadie. Justo estaba cerca. Si hubiera estado en la otra punta no tenía posibilidad de participar. Sinceramente esas cosas no se hacen, creo que el liderazgo pasa por otro lado, pasa por ser un líder positivo, una persona que siempre empuje a los demás. Ese tipo de conductas no las comparto, ni a mis dirigidos. No las hacía como jugador, tampoco las comparto cuando las veo cerca mío, por ejemplo.

Respeto, cada uno tiene su estilo y sus cosas. No soy quién yo para hablar de Polenta. Reconozco todo lo que ha hecho acá en Nacional. Pero sinceramente yo a mis jugadores los defiendo, creo que no era el momento para atropellar a un juvenil que viene ganándose minutos y con sueños por cumplir"