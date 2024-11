"Peñarol tiene más motivos para estar enojado con Liverpool": José Luis Palma le respondió a Alejandro Balbi

“ En lugar de rebatir mi postura, se la agarró con mi persona . Pero no desmintió en ningún momento, porque no hay cómo, que Nacional tuvo un tratamiento distinto. Tuvimos la precaución de poner hasta la fecha en la que se generó ese préstamo”, dijo Palma en Carve Deportiva.

Luego, agregó: “Balbi entró en una serie de afirmaciones que dan motivo a mi respuesta. Habla de un presidente autoritario y le llama ‘Palma Fútbol Club’ al histórico Liverpool. Pero Palma fue electo 12 veces consecutivas por su masa social. ¿Qué más legítimo que eso? Yo soy presidente por elección, él por casualidad, por accidente. Si no hubiera fallecido, lamentablemente, el gran dirigente José Fuentes, él no sería presidente de Nacional”.

"Peñarol tiene más motivos para estar enojado"

Refiriéndose a declaraciones de Balbi, agregó: "¿Qué complejo de inferioridad vamos a tener? Si Liverpool, que viene a ser el Cerro de Montevideo, compite con el Everest, el pico más alto de la tierra, con un plantel de debutantes y un pibe de 16 años, y ganamos de la forma en que ganamos", en referencia a la final de la Supercopa Uruguaya de 2020 y al 4-0 en el Gran Parque Central en marzo de 2021.

Palma hizo referencia al pase de Juan Ignacio Ramírez a Nacional y también manifestó que "Liverpool tiene un ejercicio que va a arrojar alrededor de 28 millones de dólares de superávit, y Nacional tiene un pasivo, entre corriente y no corriente, de cerca de 40 millones. Entonces, que no me busquen".

El presidente negriazul, asimismo, señaló: “Peñarol tiene muchos más motivos para estar enojado con Liverpool que Nacional. Le vendimos al Boya Pereira, Juan Álvez, Rodales, Carlos García, Carlos Núñez, Junior Arias y a Nicolás Freitas”