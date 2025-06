"Soy como el blanco preferido": lo que dijo Flavio Perchman sobre la interna de la directiva de Nacional y los dirigentes de la oposición

“Había compañeros que no podían y Ricardo (Vairo) prefirió dejarla stand by para el lunes”, dijo Perchman este jueves a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

El dirigente reconoció que en la reunión del pasado lunes hubo cuestionamientos hacia él.

“Yo llegué 10 minutos después de que empezó y cuando llegué evidentemente habían estado hablando de cosas sobre mí, soy como el blanco preferido, antes de la directiva, y después se dirigían a Ricardo Vairo como presidente para establecer algunas diferencias”, señaló.

“Prácticamente no participé, no intervine en las alocuciones de Balbi, ni de José Decurnex ni de Ache, me limité a escuchar”, dijo Perchman sobre las exposiciones de los directivos de la oposición.

Tras la reunión del lunes, se pactó una para este miércoles pero finalmente se suspendió.

"Estoy haciendo todo lo mejor por Nacional, a veces me equivoco"

“Iba a haber otra reunión este miércoles porque quedaron como cosas pendientes, sobre todo del relacionamiento y el vínculo entre todos, pero se suspendió y seguirá el lunes que viene”, señaló el vice tricolor.

“Pero estoy muy tranquilo, sé que estoy haciendo todo lo mejor por Nacional, a veces me equivoco, a veces cometo errores, me estoy haciendo y tengo un gran respaldo de mis compañeros”, agregó.

20250209 Nacional, Flavio Perchman, Torneo Apertura 2025, clásico. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

Perchman también destacó que tiene “un gran respaldo de los jugadores”.

“Ayer tuve una reunión con algunos de los referentes máximos con una excelente charla. Hubo cosas que se dijeron que no eran así, como la molestia del tema del básquetbol, que no era así. A mí, si me lo dicen en la cara, les tengo que creer lo que me dicen”, dijo en referencia a una supuesta molestia de los futbolistas porque había dicho que prefería que Nacional ganara y fuera campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol a que, en el mismo día, Nacional le ganara en fútbol a City Torque.

“Estamos muy tranquilos, estamos en un año que algún objetivo lo cumplimos, otros todavía no, y el gran objetivo del año siempre es ser campeones del Uruguayo”, agregó. “Tendremos una revancha en lo internacional el año que viene, vamos a estar mejor preparados, con mejor construcción, ahora tenemos que estar muy enfocados en esta segunda parte del año y tratar de ser campeones uruguayos”.

“No fue para nada picante”: lo que había dicho Vairo sobre la directiva del lunes

El pasado martes, el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, habló sobre la reunión de directiva del lunes, la que se dio luego de que el club presentara un informe de los logros en los primeros seis meses de gestión.

“La reunión era esperada por mí, porque ya había hablado antes tanto con José (Decurnex) como con Alejandro (Balbi), yo veo positivo que estas cosas se hablen adentro de la directiva”, explicó.

Nacional Progreso campeonato intermedio 2025/Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

También agregó que la reunión del lunes “no fue para nada picante”. “Quiero decir que tanto Alejandro como José Decurnex argumentaron sus posturas, fueron totalmente respetuosos, argumentando con su visión las cosas. En ningún momento nadie, y hablaron casi todos los directivos, levantó la voz”.

Vairo señaló que pidió la reunión del miércoles porque se trataron muchos temas del informe en “macro” y que quería tratarlo punto por punto.

Luego, explicó cuál es, según él, la principal diferencia en la interna de Nacional: “Hay una, y yo lo entiendo, lo esperaba, yo diría una hipersensibilidad de ambos lados que tienen que ver con todo lo que se ha hablado últimamente a nivel de comunicación, de que se habla mucho y de más, de un lado, y por otro lado, de que todo lo que se habla en directiva, sale”.

“Que ambas cosas pueden ser reales y son las que debemos trabajar si todos llevamos el discurso a los hechos de que lo que importa es Nacional. Esa es un poco mi tarea también ahora, escuchar y tratar de armonizar y que todos podamos alinearnos al mismo objetivo que tenemos”, señaló.