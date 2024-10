"Tan mal no estamos": Martín Lasarte habló en la previa del clásico Nacional vs Peñarol y contó cómo llega el tricolor

“No tenemos ningún jugador descartado, lo incluyo a él”, comentó. “La charla que tuvimos con el médico fue no está descartado. Ayer lo vimos mucho mejor y cuenta con posibilidades de participar”, señaló.

Cómo vive la previa del clásico, un partido especial para Nacional

“Siempre este tipo de partido tiene una connotación especial. Al final, el tiempo te va dando la posibilidad, más allá de lo que genera, esa adrenalina especial, que genera, también la posibilidad de poder disfrutar, de poder participar de un evento como este. Y tratar de transmitírselo a los jugadores, no solamente transmitirle la tarea, el trabajo, la motivación, sino también la posibilidad de disfrutar de un evento que es para elegidos y hay que aprovechar la oportunidad que uno tiene”.

La situación de Exequiel Mereles

“No ha entrenado con el grupo hasta ayer, más allá de que entrenó de forma diferenciada y lo hizo correctamente. Creo que fútbol hoy no va a realizar, sería demasiado riesgo. No tenemos ningún jugador descartado, lo incluyo a él. Si él hoy tiene la posibilidad de poder trotar, de poder hacer algún tipo de trabajo ya más cercano a una actividad normal, estaríamos en presencia de la posibilidad de que podamos contar con él (...) En la charla que tuvimos ayer con el médico fue 'no está descartado'. Ayer lo vimos mucho mejor y cuenta con posibilidad de participar”.

Exequiel Mereles ante Frontera Rivera Renegades Exequiel Mereles ante Frontera Rivera Renegades Foto: Nacional

¿El clásico define algo en caso de ganar o perder?

“Los resultados generan cosas. En el fútbol de hoy, definitivo, con tanto campeonato por delante, es muy difícil decir (…) Nunca hay nada definitivo. Nosotros en nuestro caso tenemos la oportunidad de depender de nosotros mismos, hablo del Clausura, siempre con el respeto que hay que tenerle a Danubio, pero también tenemos que jugar contra ellos. Si tenemos la posibilidad de poder ganar, sería muy importante”.

¿Qué lo deja tranquilo de Nacional y qué lo preocupa de Peñarol?

Del rival no voy a hacer ningún tipo de evaluación, no me corresponde. Sí puedo hablar de nosotros. Creo que el equipo había conseguido una regularidad, un juego, un goleo, generador de situaciones… Lamentablemente un hecho deportivo como fue la eliminación de la Copa Libertadores y lo que además tajo de la mano, ya todos saben lo que hablo (la muerte de Juan Izquierdo), nos produjo una situación difícil de superar. Veo al grupo mucho mejor, que vamos superando esa instancia y que vuelven a aparecer cosas que ya estaban instaladas y las habíamos perdido o olvidado. El equipo está ordenado, genera situaciones, quizás nos pueda faltar más acierto a la hora de concretar. Pero repito, venimos en alza, estamos muy contentos y con mucho optimismo para el domingo”.

¿Poner más gente de banda en el clásico?

Es una posibilidad. Han tenido posibilidades todos, después uno tiene que mirar cuántos goles, cuántas asistencias… A veces los rendimientos no ayudan a poder dar esa constancia y regularidad. Como dijiste, en la banda derecha se ha dado y quizás en los últimos partidos han sido menos eficaces. En la banda izquierda hemos buscado alternativas porque no hemos encontrado una constante. Buscamos un volante que nos ayudara como (Diego) Zabala, que en algunos partidos lo hizo muy bien y en otros no estuvo tan alto. Ha jugado Gastón (González). Hemos jugado con un extremo derecho con pierna cambiada. Pero las alternativas las tenemos y no hemos tomado una decisión".

Martín Lasarte Martín Lasarte, técnico de Nacional Foto: @Nacional

¿Incide que el rival tradicional está definiendo la Copa Libertadores?

"La verdad que no se me había ocurrido eso. Nosotros tenemos que jugar contra el rival que tenemos que jugar, con lo que significa, tomando en cuenta que hoy estamos igualados en el Clausura y que estamos a una diferencia en la Tabla Anual. Lo bueno o malo que haga en otro lugar para mí no tiene incidencia".

¿Tres volantes en el clásico? ¿Se hace difícil terminar de armar el once como el plantel y qué jugadores quedan afuera?

“Las posibilidades están. Tanto de jugar con dos volantes y tres medias puntas, como lo henos hechos, como con tres volantes y tres delanteros, como lo hemos hecho. Creo que no es un problema, es una riqueza. Incluso podes empezar de una manera y terminar de otra. Hay equipos en Uruguay que esa particularidad la tienen y para el rival es un problema porque no sabés qué puede hacer.

Tenemos a todos a disposición. Tenemos 29 jugadores de campo y van 19 de campo y los arqueros. Es una linda dificultad. Peor fue la semana cuando no teníamos un centrodelantero y tuvimos que hace debutar a un pibe de 17 años”.

Su primer clásico en el Gran Parque Central, si lo toman como una final anticipada y las entradas agotadas

“Para mí es una cuestión particular a lo que refiere al primer clásico, no había tenido esa posibilidad. Quizás la edad te hace ver que uno tiene que vivir esto con la mayor intensidad posible, sin perder la vista la posibilidad de disfrutarlo. Es un evento único, muy particular.

Vos dijiste final anticipada, yo siempre digo lo mismo: es un mini campeonato dentro de un campeonato. Sea donde sea, sean los puntos que sean, vayas adelante o atrás, este partido siempre lo tenés que ganar. No cambia nada, siempre son finales. Lo hemos hablado de los clásico de verano o amistoso, y terminan siendo super competitivos, porque es la pasión que está en juego. Siempre son finales.

Lo de las entradas es fantástico. Eso habla a las claras de la ilusión de la gente y hay que agradecérselo de que nos van a acompañar y estar con nosotros”.

Cuatro clásicos de este plantel en el año y sin perder; ¿influye en algo?

“Todo ayuda. Pero son 90 minutos, cada clásico y cada partido siempre tiene una historia diferente (…) Hay un montón de ítems que los hace particulares. Sí es cierto que para el grupo es importante, hay una cierta confianza y en este tipo de partido da la cara. Eso es muy bueno”.

¿Nacional, según el resultado del domingo, cómo va a seguir, apostando al Campeonato Uruguayo o al Campeonato AUF Uruguay?

“Sabes que no te entendí. ¿Cómo el Campeonato AUF? ¿La Copa AUF Uruguay? ¿Cómo no vamos a apuntar al Campeonato Uruguayo? Siempre se elige el más importante. Capaz que te entendí mal… La diferencia en la Tabla Anual es la que es, pero va de la mano con el Clausura, no están separadas. En el Clausura estamos iguales, con un equipo que va por delante. Hoy la pelea en el Clausura es pareja, por lo tanto dependemos de nosotros. Es una realidad. Si ganamos todos los partidos podríamos ser campeones del Clausura. Y eso no depositaría en las finales. Si eso nos da para superar al rival en la Tabla Anual, eso no lo sé, porque depende de los resultados de ellos con otros equipos. Lo de la Copa AUF Uruguay, sea cual sea el resultado, una vez que estamos instalados en el torneo la vamos a seguir peleando. Posiblemente lo que sí hagamos es darle participación algunos otros jugadores, jóvenes o que están jugando menos, sin abandonar la posibilidad de poder competir".

La posición de Nicolás López y si “hay un peso diferente” por no perder de local

“Yo no he notado como algo diferente a otros clásicos. Pero bueno, quizás haya algo por dentro. Siempre hay una realidad: cuando vos jugas en tu terreno y recibís en tu casa, el sentido es 'acá menos que menos'. Después, es fútbol. Está claro que las entradas agotadas, tu cancha, la que vamos a entrenar hoy, lógicamente te da un empujón diferente. Pero es fútbol.

A Nicolás lo fuimos insertando de manera paulatina, al principio una suerte de extremo, después jugando como segunda punta, el otro día en la banda pero jugando hacia adentro... Tenemos que intentar el menor rendimiento de Nicolás sin resentir el rendimiento del equipo. Es el famoso tema. Hay jugadores que por sí solo, pro su diferencial, hacen que uno esté obligado a buscarle el lugar adecuado sin resentir el equipo. Creo que todavía no lo hemos encontrado”.

¿Qué Nacional vamos a ver el domingo?

Llevamos, desde que iniciamos con el Torneo Intermedio, campeón, quedamos eliminados de la Copa Libertadores con Sao Paulo, y en el Torneo Clausura estamos segundos. Tenemos 2,6 goles a favor por partido y 0,5 gol en contra. Tan mal no estamos… Y no hemos perdido, perdimos con Sao Paulo de visita. Tan mal no estamos. A veces las cosas se repiten y se dicen, y queda instalada una cuestión que no es. (...) Estamos recobrando algo que el equipo ya demostró, ningún equipo hace 16 goles en cuatro partidos así como así. Son los mismos rivales de siempre. Había algo que estaba no bien, muy bien. Lamentablemente nos empantanamos, pasan cosas, lesiones. Pero vuelvo a repetir: hoy tenemos a todos en condición, el equipo está bien, hay mucho optimismo, una gran motivación. Está todo dado para que hagamos el partido que tenemos que hace. Ojalá que muy bueno. Hay un rival también que juega".

¿Los “jugadores clásicos” importan?

“Sí importa. Pero si solo te afilias a eso habría jugadores que nunca jugarían y siempre estarían esperando. Y alguno día tiene que ser. Más allá del jugador clásico lo que hay es una personalidad para afrontar cierto tipo de partidos. Y de repente hay chicos que no han jugado clásico o lo han hecho en pocos minutos, pero que tienen la personalidad para asumir un reto de esta característica y hacerlo bien. Esa tiene que ser la mirada nuestra, e los entrenadores”.

¿Se verá un Nacional protagonista, por ser local y por la necesidad de la tabla?

“Me afilio al 100% con lo que dijiste”.

¿Qué le dan Jeremía Recoba y Antonio Galeano por derecha? ¿Con el 4-3-3 los puntas tienen que hacer menos desgaste en la marca?

"No te voy a comentar situaciones puntuales de jugadores. Respecto al tema de un sistema táctico, eso de que vos abandonas a alguno para que trabajen otros, en el fútbol de hoy en día no corre. Te lo dicen todos los entrenadores (…) Hoy tienen que correr todos y jugar todos. Hay que buscar una estrategia para que algún futbolista no se agoté en una faz defensiva para que pueda ser efectivo en la faz ofensiva".