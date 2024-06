Un compañero del grupo de Edinson Cavani en Boca Juniors contó que lo diagnosticaron con ELA

Las palabras de Gayoso, compañero de cuerpo técnico de Edinson Cavani

En una entrevista con Rembo, un canal de streaming, Gayoso indicó: “Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo”.