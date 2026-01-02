Un influencer argentino permitirá a uno de sus seguidores tener una prueba como futbolista en Central Español: los detalles de la campaña

El anuncio del influencer argentino con el escudo de Central Español detrás

Luego de 12 años en el ascenso, entre la Segunda División Profesional y la Primera División Amateur, Central Español volverá a jugar en Primera División en este 2026, luego de ascender de forma directa en 2025 a la Liga AUF Uruguaya por detrás del campeón Albion.

En medio del mercado de pases, un influencer argentino anunció que permitirá a uno de sus seguidores tener una prueba como futbolista en Central, con la posibilidad de firmar un contrato profesional si es aceptado por el club.

El influencer en cuestión se llama Valen Scarsini, y cuenta con más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok en su cuenta @elscarso. Es conocido por realizar distintos retos vinculados al fútbol. Entre ellos, entrenó durante una semana al Real Montevideo de la Divisional D, y llevó al Balzers, un club de Liechtenstein que milita en la quinta división de Suiza y que fue considerado "el club con menos aficionados del mundo", a tener casi 300.000 seguidores en Instagram.

Este 31 de diciembre, "Scarso" publicó un video en el que preguntó a sus followers: "¿Querés ser futbolista profesional?". Tras ello, afirmó que Central Español le dio la posibilidad de elegir a uno de sus seguidores para "ser jugador de Primera División".

"¿Qué importa si sos carnicero, colombiano o tenés 60 años? Todos tienen las mismas chances", remarcó el argentino, quien valoró que "es la primera vez que un creador de contenido le da la posibilidad a un alguien de ser jugador profesional". Aquellos interesados tienen tiempo hasta el 6 de enero para enviar un video de ellos jugando al fútbol al correo electrónico [email protected]. El elegido viajará junto al influencer a Uruguay y formará parte de una prueba de aspirantes en el palermitano. Si el club está interesado, firmará un contrato profesional.