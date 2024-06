Video: Fernando Álvez, exgolero de Peñarol, anunció a quién acompañará en las elecciones internas

"Mirá si habré jugado partidos importantes en mi vida defendiendo a Uruguay, siempre con el corazón, el cuerpo y el alma puesto como en todo lo que hago. Pero el partido más difícil me lo voy a jugar ahora. El 30 de junio, si me das tu voto de confianza, me vas a ayudar a llegar al Parlamento en representación de Maldonado. Con Andrés, con el Partido Colorado y la coalición, vení, que la renovación no la detiene nadie", dijo Álvez en el video que grabó y publicó en sus redes sociales.