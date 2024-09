Video: la grave reacción de un jugador de Deportivo Italiano ante un periodista tras los incidentes ante Mar de Fondo; este denuncia que hubo tiros de la Policía

El periodista Gustavo Rodríguez intenta no ser agredido por el futbolista de Deportivo Italiano

Mar de Fondo y Deportivo Italiano se medían este domingo desde la hora 9 en el Estadio José Pedro Damiani, conocido como Las Acacias, por la fecha 10 del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de la Primera división amateur , ex Divisional C. El encuentro se tornó parejo entre ambos conjuntos.

Más allá de ello, Mar de Fondo se llevó la victoria por 2-1 sobre su rival de turno y lo hizo sobre el final. A algunos futbolistas del conjunto perdedor, no les gustó que quien anotó supuestamente, les gritara el gol en la cara, según pudo saber Referí.

Video: parte de la hinchada de Peñarol de la Ámsterdam no respetó el minuto de silencio por la muerte de Juan Izquierdo de Nacional

Incluso lo hacía de forma nerviosa y sin poner ningún mote que hiciera enojar a nadie.

Sin embargo, un futbolista de Deportivo Italiano lo vio transmitiendo en vivo y le fue a quitar el micrófono y a apagar la consola, cosa que el periodista intentó que no sucediera, pero finalmente se la cortaron.

Aquí se puede ver el video:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/bichiamaro/status/1832795283828171071&partner=&hide_thread=false Lamentable el episodio que se acaba de dar entre @mardefondofc y #DeportivoItaliano en el futbol de la C



Una pena por el colega que tuvo que ir a comerse este garrón y el repudio ante la agresión. pic.twitter.com/iUYnBDbujj — Mathias Amaro (@bichiamaro) September 8, 2024

"Hubo jugadores de Italiano que subieron a arrancarnos la computadora. Hubo tiros de la Policía, corridas, pasó de todo lo que no debe ocurrir en el fútbol. Me tocó vivir una situación muy violenta. Me sentí violentado en mi laburo", comentó luego el periodista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/delaion2511/status/1832797938113827055&partner=&hide_thread=false El periodista Gustavo Rodriguez cuenta lo que sucedió en Las Acacias donde terminó el partido con serios incidentes. pic.twitter.com/vEBOG2zeMN — Daniel De Leon (@delaion2511) September 8, 2024

El jugador Lucas Suárez de Mar de Fondo, luego de todos los incidentes registrados, terminó siendo atendido por una ambulancia.