Washington Aguerre sufrió una lesión muscular y al menos se perderá el partido de Peñarol contra Fénix en el cierre del Torneo Clausura

El entrenador reconoció que el golero no jugará este domingo cuando Peñarol enfrente a Fénix en la 15ª y última fecha del Torneo Clausura.

"Es probable que esté lesionado, mañana se le harán estudios y seguramente no esté en el próximo partido", dijo el DT que no suele dar detalles de los lesionados y que informa de recuperaciones de futbolistas que sistemáticamente han quedado afuera de las convocatorias porque no estaban recuperados.

Aguerre terminó los últimos cinco minutos saltando en una pierna y fue retirado de la cancha en el carrito de la ambulancia.

Todo hace indicar que sufrió un desgarro, porque no podía ni caminar.

Pero eso se revelará en los estudios a los que será sometido este miércoles.

De confirmarse la gravedad de la lesión el golero, que es uno de los pilares del equipo, no estará en eventuales finales del Torneo Clausura y/o del Campeonato Uruguayo contra Nacional.