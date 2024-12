Washington Aguerre y un mensaje a Bielsa: "Marcelo, soy uruguayo"; el arquero de Peñarol contó además por qué no saludó a Ruben Bentancourt previo a un clásico ante Nacional

El golero mirasol explicó también por qué en esta temporada, prácticamente no brindó entrevistas.

"Este año no di casi entrevistas a la prensa porque (el presidente) Nacho Ruglio, me cortó y me dijo que no iba a dar más notas, después de unas declaraciones que di antes de un clásico", explicó con una sonrisa.

"Marcelo, soy uruguayo"; el arquero de Peñarol contó además por qué no saludó a Ruben Bentancourt previo a un clásico ante Nacional

Al comenzar la entrevista, Aguerre fue consultado acerca de qué le diría a Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay.

"Marcelo, soy uruguayo", dijo sin tapujos. Y añadió: "Mi sueño es llegar a la selección uruguaya; y con todo respeto hacia los demás arqueros, me gustaría estar en el once titular".

Aguerre ya estuvo en la selección de Uruguay sub 20 y desde Artigas fue traído a Peñarol por un entrenador que hizo historia justamente en la sub 20 como Víctor Púa junto a Claudio Listur.

A su vez, el arquero aurinegro explicó por qué no saludó al delantero de Nacional, Ruben Bentancourt, previo a un clásico.

"Había hablado con algunos compañeros que habían estado con él en Peñarol, y cayó mal que se besara el escudo de Nacional", comenzó diciendo.

Y agregó: "Les avisé a mis compañeros antes del clásico que no lo iba a saludar, aunque tenía pensado hacer una cosa peor en el túnel, pero prefiero no contarla".