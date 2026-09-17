Inversión millonaria: así es el proyecto que buscará dar vida a nuevo aeropuerto en la región

La ciudad argentina de La Plata presentó de manera oficial el megaproyecto para transformar el Aeropuerto de La Plata .

El desarrollo demandará una inversión estimada de US$ 93 millones para convertir la terminal en un centro logístico, productivo y aerocomercial de alcance regional, con infraestructura para el movimiento de cargas y pasajeros.

"Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante", señaló el intendente de La Plata, Julio Alak , durante la presentación de la iniciativa.

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A partir de una inversión privada estimada en US$ 93 millones y con un plazo de explotación de 30 años, el proyecto de transformación del Aeropuerto de La Plata busca refuncionalizar las instalaciones existentes y sumar nuevos espacios vinculados al transporte aéreo, terrestre y fluvial-marítimo.

El plan también incluye una zona aduanera, una terminal de pasajeros de bajo costo y sectores destinados a actividades comerciales e industriales.

El desarrollo busca también aprovechar la ubicación estratégica actual de sus instalaciones: conectada con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y con distintos puntos de la provincia argentina, a través de la Autopista La Plata-Buenos Aires, las rutas provinciales 6, 11, 36 y 215 y la Ruta 2.

Otro de los ejes de proyecto está relacionado con la producción del cordón frutihortícola local. La secretaria de Producción platense, Mercedes La Gioiosa, destacó que actualmente se desperdician unas 10 mil toneladas de producción por año debido a la falta de infraestructura adecuada para conservación y frío y, por ello, dentro de la zona industrial proyectada se prevé incorporar una planta de conservación en frío y congelado de hortalizas. El objetivo es extender la vida útil de frutas y verduras, reducir pérdidas y generar mayor valor agregado en origen.

El objetivo final es que el aeropuerto pueda funcionar como un hub logístico multimodal, capaz de combinar transporte aéreo, terrestre y fluvial-marítimo, sumar servicios para empresas y mejorar las condiciones para sacar la producción de la región hacia otros destinos.

Presentamos el plan estratégico para reactivar el Aeropuerto de La Plata y transformarlo en un centro logístico, productivo y aerocomercial de alcance regional.



Nuestra ciudad tiene una ubicación estratégica y un enorme potencial: contamos con el Puerto, parques industriales,… pic.twitter.com/nxGMDHOTbl — Julio Alak (@Julio_Alak) September 16, 2026

"Es un proyecto que mira al futuro y aprovecha todo el potencial de nuestra ciudad para impulsar su desarrollo y conectarla con nuevos mercados", concluyó Alak.