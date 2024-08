Alegría, insomnio, lágrimas y redes sociales: las sensaciones de Nicole Frank tras sus segundos Juegos Olímpicos con 20 años

“Pero me quedó contenta porque lo más duro fue la clasificación y llegar acá, y ahora se podía dar bien o mal, o más o menos. Obviamente, es medio amargo saber que no se pudo hacer una marca mejor que esa. Pero me quedo contenta porque por sensaciones los primeros 150 se sintió muy bien, hasta que di la vuelta libre y sentí que el cuerpo se me apagó y no podía más”, comentó.

Frank lamentó que en los 50 metros finales no pudo lograr unos 32 segundos, con los que hubiera mejorado sus tiempos.

De todas formas, dijo estar “contenta igual”. “Lo disfruté y todo el camino hasta acá fue bastante duro, así que creo que la recompensa es poder competir acá”.

Ansiosa, pero de buena forma, y el llanto

La joven nadadora reconoció que estaba “un poquito nerviosa” antes de competir.

“Ayer de noche dormí perfecto, vengo con problemas de dormir todos los días, pero dormí bien”, dijo. “Fui a hacer recuperación con la fisio y el doctor, les dije que estaba nerviosa y me dieron una charla y como que me dijeron ‘te quedas tranquila, gurisa’”.

La nadadora que entrena en Estados Unidos también padeció ansiedad. “Antes de saltar estaba ansiosa, pero de buena forma, nada negativo. Fueron muchas emociones. Ahora estoy calmada, pero recién estaba hablando y no aguante ponerme a llorar, porque salí muy emocionada. A pesar de que el tiempo no fue lo que quería, me quedo muy contenta con todo. Ahora un descansito y seguir nadando más adelante”.

Frank también contó cómo maneja sus redes sociales y las muestras de cariño que recibe.

“Me tiene un poco movida ese tema también. En las redes están haciendo bastante movimiento en mi entorno. Trato de no ver tanto vistas o me gustas, pero a veces es imposible evitarlo porque es una locura”, dijo.

“Ayer en el club, en Olimpia, estaban haciendo un día dedicado a mí en el que iban a nadar 200 combinados. Y me llegaron tantos videos que no esperaba que iba a hacerlo tanta gente. Y me movió un montón saber que, más que nada en el club que es donde crecí toda mi vida, te están apoyando tanto, que estén tan felices de que estoy acá y los estoy representando a ellos”.

La nadadora señaló que “es difícil” el manejo de las emociones y que lleva trabajando en eso hace un buen tiempo. “Estos últimos años estoy aprendiendo mucho de mí y aprendí que soy muy sentimental. A veces me cuesta contener emociones. Soy muy llorona. Cualquier cosa me hace emocionar y ponerme a llorar”, explicó.

“Como también soy una persona que generalmente está muy positiva y se ríe de todo. Entonces es tratar de estar más tranquila, de no volverme loca. A veces no entro tanto en las redes. En las dos semanas antes de clasificar estaba sin redes sociales. Y ahora le estoy dando a la gente todo lo que quieren ver. Es simplemente sabe en qué momento parar y en qué momento que prestarle atención a esas cosas”.

Consultada sobre qué le diría a la Nicole de 5 años que comenzó a nadar en el Club Olimpia, dijo que esa pequeña de 5 o 10 años nunca se hubiera imaginado que iba a vivir lo que ha vivido en su carrera deportiva.

“Lo dije cuando clasifiqué a los segundos Juegos, la Nicole de 2020 no se hubiera imaginado estar acá”, comentó. “Tengo que disfrutarlo como lo he disfrutado de chiquita hasta ahora. Y ser humilde, seguir con la cabeza en alto, acordarme de todos los que me han acompañado. Le diría que la pase bien y siga hacia adelante”.

Lo que vendrá y lo que pasó

Sobre su futuro en la natación, dijo que “hay un recorrido largo, empieza otro ciclo, otros cuatro años”. En corto plazo tendrá sudamericanos y mundiales, panamericanos en cuatro años y Odesur en dos años, indicó.

NANTERRE, 02/08/2024.- La nadadora uruguaya Nicole Frank compite en su serie de los 200m estilos femeninos de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el pabellón Paris La Defense Arene, en Nanterre, este viernes. EFE/ Lavandeira Jr. Nicole Frank en su serie de los 200m estilos femeninos de los Juegos Olímpicos de París 2024 Foto: EFE

“Para los próximos Juegos en Los Ángeles no va a ser por universalidad para mí porque ya lo hice por dos Juegos, por lo que hay que ir a buscar una marca”, destacó.

“Las ganas están, pero no quiero irme tan adelante, ir paso a paso, y ver cómo me llevan los estudios, la vida y el deporte”.

Con respecto a sus últimos tres años, dijo que fueron movidos, con muchos altos y bajos.

“He hablado del tema, pero nunca fui muy profunda en todo lo mental que he pasado, que no es fácil”, dijo. “Han sido muchos momentos de alegría y de estar allá abajo, como una piedra, de los que he aprendido a cómo salir y manejarme, a conocerme a mí misma”.

“Fueron tres años complicados pero muy positivos”, señaló. “Me pone contenta poder estar acá y poder demostrar el nivel que tengo y que pude lograr”.