"El que está mejor preparado gana, el resto aprende": Bruno Cetraro tras la semifinal de remo en los Juegos Olímpicos

Fuimos a buscarlo, luchamos hasta donde vimos que no se podía, se soltó la regata. Ahora pensar en el sábado en la final B, hay que ir a buscar el diploma. No se dio la medalla que es el sueño, pero acá no se termina nada, hay que seguir el sueño. Los Juegos siguen, todavía está Los Ángeles, ese es mi sueño para eso entreno y voy a seguir entrenando. Lo que me di cuenta en estos Juegos es que cada vez estamos más cerca, que se puede hacer realidad y con eso me quedo. Todavía no bajamos los brazos, queda ir por esa final B así que vamos a seguir dando batalla.

¿Qué te dijo Osvaldo Borchi (el entrenador) en ese abrazo previo antes de subir al bote?

Creerlo, ir a buscarlo. Hicimos eso, fuimos a buscarlo, toda la regata en contacto hasta que no hubo más nafta en el tanque. Contento porque se dio todo y hay que seguir entrenando porque en esta oportunidad fueron mejores.

"Ellos fueron los mejores ahora"

¿Quedó todo el combustible en la pista?

Si, hasta los 1.500 quedó todo, después se trató de ahorrar lo que queda.

Tocaron rivales con muy buen rendimiento, ¿cómo te sentiste vos?

Muy bien, mi rendimiento muy bueno, el de los rivales fue mejor esta vez. Hay que felicitarlos, porque al fin y al cabo al igual que yo que tengo ese sueño, lo tienen todos y para eso entrenamos día a día. Luego venimos acá y se ve quien está mejor preparado. Ellos fueron los mejores ahora. Hay que aprender de su ejemplo y seguir para adelante. Al fin son iguales que nosotros y si ellos lo pudieron hacer, nosotros también.

El desafío ahora es ir por el diploma olímpico

El sueño era ese (la medalla) pero siempre fue tratar de dejar a Uruguay lo más arriba posible. Todavía seguimos en carrera.

¿Qué falta para estar en esa final?

Seguir por este camino, seguir entrenando, seguir confiando, creyendo en uno. Estamos hablando que recién hace un año que hice un cambio de categoría y el primer año no fue muy bueno, recién esta última mitad de año me empecé a sentir cómodo con el peso, entonces fue un cambio, nos fuimos acoplando y es cuestión de seguir entrenando y todo logro lleva un proceso y estamos en ese camino.

"El remo te lleva al límite"

¿Fue positivo el cambio?

Desde el momento que tomé la decisión para mi era lo correcto y por eso lo hice. Me encanta este desafío, no pretendo que sea fácil, lograrlo de un día para otro, me llevará el tiempo que me lleve pero lo voy a perseguir hasta lograrlo. Voy por ello.

Es un deporte muy duro el remo, lo normal es perder porque solamente gana uno, ¿qué le da el remo para elegirlo?

En lo personal es ese crecimiento personal, lo que más me llama la atención de ser campeón olímpico no es el hecho de tener colgada la medalla, sino en la persona que uno se tiene que convertir para poder hacerlo realidad. Eso es lo más atractivo. El remo te lleva al límite en lo físico, en lo mental, en todos los aspectos. Es el desafío que a todos nos gusta, obviamente siempre hay uno que gana y el resto, según mi forma de ver no es que pierden sino que aprenden. El que está mejor preparado gana y el resto está aprendiendo, hasta que en el algún momento lo van a lograr.

¿Tenés un pico más alto que este?

Siempre se puede ser mejor. Hoy soy mi mejor versión, pero mañana puedo ser mejor. A eso es lo que apuntamos, a seguir mejorando, a seguir creciendo y vamos por ese camino.