"Me bajé del bote y me puse a llorar": la sinceridad de Bruno Cetraro, tras clasificar a semifinales de los Juegos Olímpicos París 2024

Contento, por haber dado un pasito mas, todo este camino reafirma el creer en uno. Me bajé del bote y me puse a llorar porque es hacer realidad otro sueño, seguir avanzando, creciendo en este camino. La regata de hoy a mi me dio mucha vida porque siempre digo que hay que creer en uno para hacer las cosas realidad, de verdad, estas cosas lo reafirman. De chico siempre fue el tema de la estatura , en ese momento nunca me importó y hoy le digo a ese Bruno chiquito que gracias por ser como es, como era, siempre cabeza dura y si tenía algo en mente iba a ser lo imposible para lograrlo y acá estamos, contentos y disfrutando el momento con ganas de ir a ver a la familia.

30/07/2024.- Bruno Cetraro Berriolo of Uruguay in action during the Men single sculls quarterfinals of the Rowing competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Vaires-sur-Marne Nautical Stadium in Vaires-sur-Marne, France, 30 July 2024. (Francia) E Bruno Cetraro Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

¿Cómo viviste toda la carrera, minuto a minuto?

Sabía que iba a ser una regata dura, estaba el muchacho de Nueva Zelanda que era medalla, Dinamarca que también está en posición de medalla, final y cuarto puesto siempre, estaba el lugar con Lucas que siempre tenemos una rivalidad, Mónaco y Hong Kong que iban a ser duros también. La idea era prenderse con Nueva Zelanda y Dinamarca para que nos fueran llevando, ir en ese duelo para ir alejandonos lo más que pueda de Lucas, pero Lucas también se prendió en la regata y fuimos todo el tiro en segunda posición. El objetivo era pasar entre los tres primeros y cuando vi que Lucas soltó, solté también y me pasó el de Dinamarca, ahorrar energías para la siguiente que es lo que se viene. Desde los 1.000 metros ir levantando porque todos venían apretando para entrar a ese cupo de los tres.

"Dónde uno afloje te llevan por arriba"

Recién decías que fue una carrera muy dura.

Si, salí muy fuerte, la pista estaba quieta, dura, el tiempo fue rápido, desde los 1.000 metros que venía levantando, venía relojeando que Lucas y el de Dinamarca venían mirando, y ahí no se puede aflojar. Donde uno afloje lo llevan por arriba, además el cuerpo se viene abajo, entonces contento también porque en ningún momento dudé, siempre pensaba algo y lo hacía y no dudaba si iba a llegar o no, levanto y levantaba y no tenía un pretexto. Me sentí muy bien, muy fuerte, queda todavía un poquito más en el tanque, eso es lo bueno. El jueves vamos a tener que luchar entre los tres primeros, ahora son regatas duras los seis puestos iguales, pero por los tiempos estamos en pelea que es lo importante.

¿Sentís que esto es una reafirmación de la decisión que tomaste de pasar al single abierto, dejando el doble que te dio el diploma olímpico?

No lo veo como una reafirmación, en realidad cuando tomé una decisión la tomé y no necesito reafirmar nada. Cuando la tomé es porque era lo que quería. Al fin y al cabo uno en la vida tiene que hacer lo que uno ama. Lo único que reafirma es que está bien esa forma de pensar, creer en cuando uno tiene un sueño ir por ello sin importar lo que digan los demás. Obviamente sin llevar a nadie por delante. Uno tiene un sueño, trabaja para poder hacerlo realidad. Mi lema es creer es poder. Por suerte gracias a dios soy bajito y poder lograr estas cosas genera cierta inspiración en otras personas, entonces está bueno eso.

¿Cómo fue la charla con el 'Bruno chiquito'?

Agradecerle por ser como es porque sigue estando en mi. Me acuerdo estar en el Rowing diciendo que un día iba a ser campeón del mundo y son las cosas que se me vienen en mente antes de la largada, porque lo logre o no, estoy cada vez más cerca. Eso es lo importante. Ya en algún momento va a llegar y agradecerle por seguir adelante y nunca bajar los brazos.

"Tengo un sueño y trabajo para lograrlo"

¿Sos consciente que lo habitual es no declarar que queres ser campeón del mundo, es lo contrario; no te llena de presión?

No, porqué tengo que ocultar lo que es mi sueño. Si lo logro o no será otro asunto y lo que pueda decir la gente es lo que dice la gente, no es lo que yo siento. Tengo un sueño, trabajo para lograrlo, si lo logro o no va a ser asunto mio. Al fin y al cabo uno es el dueño de su vida y presión no tengo, es lo que quiero lograr. Es cuando uno trabaja y quiere comprarse una casa para su familia y lo quiere hacer parar seguir mejorando, ese sentimiento de auto satisfacción con uno mismo de crecimiento personal y va por ahí. Tampoco veo mal que otros deportistas digan que quieren ser campeones del mundo porque para eso entrenamos día a día. Cualquier persona, acá o afuera, ya es un campeón por el hecho de intentarlo. Mucha gente que dice 'dice esto y no lo logra' está sentada en el sofá opinando de la vida de otra persona. Valoro a las personas que tienen un sueño y que van por ello. Lo importante es dar todo de uno para hacerlo realidad, si no se puede está bien, pero lo intentaste. Lo que nunca puede faltar es el intentarlo, si uno lo intenta y no se da, lo intentaste.

¿Qué carrera imaginas el jueves?

El jueves va a ser una regata durísima y hay que vaciar todo el tanque. Todo para seguir avanzando... No las pienso mucho a las regatas, voy y las corro en el día, no llevo cuenta remada, no pienso cómo va a ser la regata porque tenés que pensar mil panoramas distintos; salís atrás, salís adelante, podés salir en el medio, te pueden pasar, podés ir adelante, a veces uno espera lo peor que tiene que ir remontando y puede ser que sea una regata fácil. Es lo que siempre me digo, porqué me voy a poner tanta presión si puede ser una regata fácil y hay que tomarlo. Al fin y al cabo, creo que pensarlo tanto me genera una presión. Esto lo hago porque me gusta, obviamente que tiene cierta responsabilidad, pero estoy acá porque me gusta, entonces salgo a disfrutar la regata y las cosas salen solas.

Subís al bote y remas.

Exacto.

Un mensaje para la gente de Uruguay que te sigue.

Gracias, gracias por el aliento y el apoyo que me hacen llegar día a día, que si tienen un sueño que vayan por él sin importar lo que sea, en lo deportivo, en lo laboral, y que hagan lo que realmente les llene. Por mi forma de ver, hacer lo que uno ama lo llena de alegría, de auto realización y esas cosas ni el dinero lo puede pagar. Entonces, aunque no logren cumplir sus sueños, el hecho de intentarlo ya te genera una satisfacción tremenda. No desperdicien el tiempo, porque el tiempo se va y no se recupera, el dinero si. Aprovechen, digan a las personas que tienen al lado que las aman y que disfruten día a día que hay que agradecer que estamos vivos.

¿Para qué es la tira en la nariz?

Por el tema de la respiración, las fosas cuando respirás fuerte se cierran un poco y con esto se mantiene que entre el aire bien