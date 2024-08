"Inodoros desbordados de caca", calor en las habitaciones e insultos en la calle: entrenador argentino explotó contra las fallas en París 2024

Santiago Gómez Cora, DT de Los Pumas 7 en París 2024 @lospumas7arg

El entrenador argentino Santiago Gómez Cora, al frente del equipo de Los Pumas 7 que compitió en los Juegos Olímpicos París 2024, denunció carencias y fallas que padeció la delegación albiceleste en la Villa Olímpica, además de la hostilidad que recibieron del público principalmente local.

El DT estalló y no se calló nada. "Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado”, dijo en declaraciones a DeporTV. “No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios… La gente recibía insultos en la calle, familiares y amigos. La verdad que no me quedo con nada de París”, dijo.

Además, reveló las fallas que padecieron en la Villa Olímpica, donde dijo que “no había buena comida” y “colas para comer”.

Embed "No me quedo con nada de París. Hostilidad en la calle, insultos. En la villa no había buena comida. Solo la experiencia y el placer de poder llevar al equipo argentino a la máxima competencia".



Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s en #DEPORTVCentral. pic.twitter.com/91fLNmP4pR — DEPORTV (@canaldeportv) July 31, 2024 “Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal o no sé qué, y no había proteínas. Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento”, dijo.

En ese sentido, reveló que el equipo de seven de Francia ingresó dos días después a la competencia. “Obviamente por eso no entran por ahí muchas figuras a la Villa Olímpica porque pasa esto con la comida”, dijo. Otra denuncia que hizo fue el calor en las habitaciones. “Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no podés dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que enfriaban menos que nada. Gómez Cora también contó que el edificio argentino no tuvo agua todo un día. “Te doy más detalles: las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor. La verdad que sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tenga esos estándares”. El entrenador también reconoció que lo que dijo no eran excusas y que su equipo perdió “en la cancha” porque jugó mal. Embed "Hay veces que se da el silbido, como parte del folclore del deporte. Pero noté una escalada de silbidos ya llevado a violencia. Estuvo mal la organización".



Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s en #DEPORTVCentral. pic.twitter.com/NaREIALUnc — DEPORTV (@canaldeportv) July 31, 2024 “La verdad es que vi mucha hostilidad”, agregó, sobre el trato recibido en los estadios y también en las calles. “No podés venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar de golpe a dormir en una cama de cartón, hacer colas para comer o que no haya la comida apropiada y no puedas comer proteínas la semana previa a la competencia. Es un montón de ventaja”, expresó.