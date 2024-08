Juegos Olímpicos París 2024: explotó Michel Phelps contra los nadadores de China, que le arrebataron la medalla a Estados Unidos

Phelps también habló sobre quienes lo llamaron tramposo a él durante su carrera profesional, en la que ganó 82 medallas entre campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

"La gente me ha llamado tramposo durante toda mi carrera. Me he sometido a muchísimos test de sangre y orina cada semana. ¿Por qué? Para poder decir que no soy un tramposo, que soy un atleta limpio y aquí están los resultados. Lo logré de forma limpia. He ganado 23 medallas olímpicas de forma limpia. Se puede hacer”, afirmó Phelps.