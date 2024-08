María Pía Fernández, tras competir en París 2024: "El sistema de clasificación es duro, no solo físico, sino mental"

¿Cómo ha sido este proceso?

"Fueron tres años muy duros, con una cirugía en medio, este fue un año muy intenso, donde me superé en todos los aspectos a mi misma, batí más de seis récords nacionales, fue un año duro, sabíamos que iba a ser así, tanto para mi como para el resto. Pelée punto a punto, puesto a puesto para estar acá, estoy en mi mejor forma, superé lo realizado en Tokio. Sumamente feliz por haber dado todo lo que tenía hoy, mañana vamos por mas".

"Han sido semanas muy duras"

¿Se puede pensar en una marca en la carrera de este miércoles?

"Sinceramente, han sido semanas muy duras, no voy a poner excusas porque no las tengo. Simplemente eso, que han sido semanas duras, sobre todos los últimos 10 días. No sé cómo me voy a sentir mañana, pero si algo estoy segura es que voy a salir a dejarlo todo, así que todo lo que haya mañana lo voy a dejar".

¿Qué tiene de nuevo esta experiencia a la de Tokio 2020?

"Son dos competencias totalmente distintas. Hace unos días me preguntaban si esto era una revancha, la verdad no, Tokio fue Tokio y París es París. Llego sin dudas en otras condiciones, quizá no las que me gustaría pero muchísimo mejor que Tokio. París tiene la particularidad de este sistema de repechaje totalmente nuevo para mi, para todo el mundo, mañana voy a salir a la pista de nuevo, con el pecho inflado, a darlo todo".

¿Cuál fue la sensación de llegar a la pista?

"Increíble, desde que entramos abajo. Nosotros caminamos, dimos toda la vuelta, por debajo de las gradas y parecía que se te iba a caer el techo de todo el público gritando. Entrar al estadio me llenó el corazón, es la primera vez que corro en un estadio lleno, sobre todo en un Juego Olímpico porque Tokio fue sin público. Lo disfruté a pleno, fue algo increíble y cuando vi a mi mamá y mi hermano con la bandera de Uruguay, me emocioné muchísimo".

¿Cómo valoras que haya solo cuatro mujeres en la delegación uruguaya en París 2024?

"Estamos en unos Juegos Olímpicos, la competencia más dura del mundo. La delegación en cuánto a género femenino está un poco pobre, pero estoy segura que año a año nos vamos superando. El hecho de tener una deportista por primera vez en la historia en deportes de contacto y seguramente en Los Ángeles sean otras deportistas nuevas que estén integrando la delegación. Como mensaje, a todas las mujeres, niñas que hacen deporte, peleen por sus sueños, luchen, peleen por sus sueños porque uno los trabaja y los pelea con corazón, se pueden lograr".

"Me reinventé y me superé en todos los aspectos"

¿Por qué fueron días duros?

"Hoy no es momento de hablar de eso, de ninguna manera voy a dejar que se interprete como una excusa, mañana después de la carrera quizá hagamos otro balance o con el correr de los días el entrenador y mi equipo hagamos otro balance, pero lo único que puedo decir es que la clasificación fue durísima. Fue un año muy intenso, me reinventé, me superé en todos los aspectos, mejoré absolutamente en todas mis marcas, el sistema de equipo es demasiado exigente, nos hace hacer muchos picos de forma en el año, nos hace llegar, clasificar. A mi cuando me avisaron que clasifiqué faltaban 20 días para venir acá, creo que eso se notó, es duro para mi y para el resto. Se ha notado, basta con ver las listas de partidas, ver la cantidad de bajas que hay, la cantidad de lesionados y de ausencias que hay, la cantidad de deportistas que están disminuidos, entonces creo que eso, el atletismo en general se tendría que replantear un poco los criterios o el sistema de clasificación. Pero como dije, no voy a poner una excusa hoy, ya vendrá el momento de hacer un análisis y sacar nuestras propias conclusiones. Hoy di lo que había hoy, fui cuidadosa para mañana y mañana daré todo lo que tengo".

¿Cuál fue el día más difícil de este año?

"El más difícil fue al otro día que me avisaron que había clasificado, porque uno viene con mucha presión, el sistema es totalmente duro, no solo físico sino mental, y al otro día de que me dijeron que había clasificado, entre lágrimas de emoción, de todo el estrés que liberé, fue difícil decir, listo de las emociones de lado porque quedan 20 días para los Juegos Olímpicos, entonces fue el día más duro".

Contame que sentiste cuándo saliste a la pista y cuándo cruzaste la meta.

"Cuando salí a la pista busqué a mi mamá y mi hermano con la bandera de Uruguay porque me llena de orgullo haberlos podido traer acá y que me vean correr en este estadio lleno de gente, y luego cruzar la meta una gran alegría porque la última vez lo hice con mucho dolor. Hoy lo hice disfrutando".