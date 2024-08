Primera ministra italiana, Martina Navratilova y la autora de Harry Potter reaccionan tras la polémica pelea de boxeo

La argelina se acercó después a estrecharle la mano pero Carini, dolida, evitó el saludo.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", declaró la italiana. "Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor".

"No soy nadie para juzgar o tomar una decisión. Si esta mujer está aquí, por algo será", dijo Carini en otra intervención recogida por la agencia Ansa.

Presente en París, la primera ministra Giorgia Meloni consideró que el combate "no fue en igualdad de condiciones".

"No estoy de acuerdo con el COI", declaró Meloni durante una reunión con atletas italianos. "Creo que las atletas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidas en las competiciones femeninas".

01/08/2024.- Angela Carini (L) of Italy abandons her bout in the Women 66kg preliminaries round of 16 against Imane Khelif of the Boxing competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the North Paris Arena in Villepinte, France, 01 August 2024. (Francia

La italiana Angela Carini abandonó a los 46'' frente a Imane Khelif

Foto: EFE/EPA/YAHYA ARHAB