Abren inscripciones para la 30ª edición de la carrera San Felipe y Santiago 2025: día, hora y más detalles

San Felipe y Santiago Camilo dos Santos

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció el lanzamiento de las inscripciones para la 30ª edición de la tradicional carrera San Felipe y Santiago, uno de los eventos deportivos más esperados de la ciudad.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La carrera, que se disputará el sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas, comenzará frente al Hotel Sofitel Carrasco (Rambla República de México 6451) y recorrerá la rambla hasta llegar a las Letras de Montevideo (Rambla República del Perú).

Inscripciones Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 15 de setiembre y se podrán realizar de forma online a través de Tickantel. Aquellos que prefieran abonar en efectivo podrán hacerlo en los locales de RedPagos, presentando el comprobante de inscripción.

Más noticias ESTUDIO Algunos edulcorantes artificiales se relacionan con un deterioro cognitivo más rápido en menores de 60 años, de acuerdo con un estudio

Los costos de inscripción son de $1.050 para la categoría general, $1.250 para extranjeros y $850 para equipos de running. Además, las personas con discapacidad podrán inscribirse de manera gratuita.