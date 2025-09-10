Dólar
Abren inscripciones para la 30ª edición de la carrera San Felipe y Santiago 2025: día, hora y más detalles

Este año, con motivo del aniversario, la Intendencia de Montevideo anunció novedades y sorpresas para los participantes

10 de septiembre 2025 - 9:48hs
Camilo dos Santos

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció el lanzamiento de las inscripciones para la 30ª edición de la tradicional carrera San Felipe y Santiago, uno de los eventos deportivos más esperados de la ciudad.

La carrera, que se disputará el sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas, comenzará frente al Hotel Sofitel Carrasco (Rambla República de México 6451) y recorrerá la rambla hasta llegar a las Letras de Montevideo (Rambla República del Perú).

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 15 de setiembre y se podrán realizar de forma online a través de Tickantel. Aquellos que prefieran abonar en efectivo podrán hacerlo en los locales de RedPagos, presentando el comprobante de inscripción.

Los costos de inscripción son de $1.050 para la categoría general, $1.250 para extranjeros y $850 para equipos de running. Además, las personas con discapacidad podrán inscribirse de manera gratuita.

San felipe carrera Inscripciones Intendencia de Montevideo

