¿Cada cuánto deben bañarse los adultos mayores para cuidar su piel? Esto dicen los expertos

El enfoque no solo debe centrarse en la frecuencia, sino también en la forma en que se realiza el baño. Los especialistas recomiendan usar agua tibia , ya que el agua caliente puede resecar aún más la piel. Además, es preferible emplear jabones suaves y con pH neutro, especialmente formulados para pieles secas o sensibles.

Otro punto crucial es la hidratación posterior al baño. Según la doctora Meaume, “es esencial aplicar una crema hidratante inmediatamente después del baño, cuando la piel aún está húmeda, para sellar la humedad y mantener la piel protegida”. Las cremas emolientes o lociones formuladas para pieles maduras pueden ser muy efectivas para evitar la aparición de grietas y mantener la piel sana.

Zonas de atención especial

Aunque el baño completo no debe realizarse a diario, es importante limpiar de manera regular las áreas que tienden a acumular mayor sudor y bacterias, como las axilas, los genitales y los pies. Mantener estas zonas limpias reduce el riesgo de infecciones y malos olores, sin necesidad de exponer toda la piel a la resequedad que puede causar un baño completo frecuente.

En aquellos casos en los que la movilidad esté reducida o el baño resulte incómodo o riesgoso, los especialistas recomiendan baños con esponjas húmedas o toallitas especiales, lo que permite mantener la higiene sin comprometer la integridad de la piel.

Beneficios emocionales y psicológicos del baño

Más allá de la higiene, el baño también puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional de los adultos mayores. La sensación de frescura y limpieza ayuda a mejorar el estado de ánimo y puede ser un momento de relajación. Sin embargo, algunos pueden experimentar ansiedad o miedo a las caídas durante el baño. Para evitar estos problemas, es fundamental crear un ambiente seguro y cómodo, con ayudas técnicas si es necesario.

Un estudio publicado en la Journal of the American Geriatrics Society destaca que adaptar las rutinas de baño en los adultos mayores no solo mejora su bienestar físico, sino también su calidad de vida emocional. Los cuidadores juegan un papel esencial al asegurar que las personas mayores reciban el apoyo adecuado para que el baño sea un momento seguro y placentero.

La importancia de la personalización en la higiene

Cada adulto mayor tiene necesidades particulares, y la rutina de higiene debe adaptarse a su situación específica. Los expertos subrayan que no existe una regla estricta sobre la frecuencia del baño, pero ajustar la rutina según la salud de la piel y el nivel de actividad es clave para garantizar un equilibrio entre higiene y bienestar. Las recomendaciones de los dermatólogos pueden variar dependiendo de si la persona tiene problemas cutáneos preexistentes o si está físicamente activa.