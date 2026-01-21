Dólar
/ Lifestyle / CURIOSIDADES

Carnaval 2026 | Cuál es el origen y significado del Rey Momo

Hijo de NYX, tiene su origen en la mitología griega como el dios de la burla y la crítica.

21 de enero 2026 - 11:19hs
Rey Momo

Este jueves 22 de enero se dará paso al Desfile Inaugural de Carnaval 2026, el megaevento que signará el comienzo oficial del despertar al Dios Momo o Rey Momo.

La jornada que contará con la participación de 40 conjuntos que estarán en competencia en el Teatro de Verano, podrá seguirse en vivo a través de la señal TV Ciudad.

image

Las celebraciones se continuarán el viernes 23 con el desarrollo del Desfile de Escuelas de Samba.

Carnaval 2026, ¿cuál es el origen del Dios Momo o Rey Momo?

El origen del Rey Momo o Dios Momo reside en la mitología griega. Descendiente directo de CAOS (abismo del que todo habría de surgir) y siendo su madre NYX (la noche), los escritos indican que fue elegido como juez para resolver una disputa que mantenían los dioses Hefestos (dios del fuego), Hades (dios de los infiernos) y Atenea (diosa de la Inteligencia y la guerra), quienes habían diseñado, respectivamente, un hombre, un toro, una casa, y alardeaban el haber alcanzado la perfección con cada uno de ellos.

En Uruguay, Momo se convirtió en el símbolo del carnaval desde principios del siglo XX.

image

Momo indicó a Hefestos que a su hombre le faltaba una ventanilla en el costado izquierdo para asegurar un acceso inmediato al corazón en caso de urgencia; ante Hades, mostró la inconveniencia de que su toro tuviese los cuernos a ambos lados y no en el centro, lo cual le resultaría más eficiente en sus acometidas; y, por último, advirtió a Atenea que su casa carecía de movilidad.

El Rey Momo tiene su origen en la mitología griega como el dios de la burla y la crítica, hijo de la diosa Nix (la Noche), exiliado del Olimpo por criticar a los demás dioses.

image

Momo personifica así entonces la crítica jocosa, la burla inteligente. Habitualmente se lo representa vestido de arlequín, escondido tras una máscara y acompañando cada una de sus manifestaciones con una vara terminada en forma de cabeza de muñeco, símbolo de la locura.

Temas:

Carnaval

