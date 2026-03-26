El café más antiguo de Montevideo: con casi 150 años y un menú en homenaje a Eduardo Galeano, ¿dónde queda?

Ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo y considerado un verdadero tesoro cultural rioplatense, el Café Brasilero se abre paso entre las opciones gastronómicas para visitar en la próxima Semana de Turismo 2026 .

Fundado en 1877, su encantadora decoración se erige como un pasaje directo a épocas pasadas. Sus paredes, adornadas con cuadros y fotografías de personalidades que fueron testigos de su esplendor, constituyen un verdadero viaje en el tiempo que permite revivir lo que fue un punto de encuentro para la intelectualidad y la bohemia uruguaya .

El Café Brasilero , fundado en 1877 por Correa y Pimentel , es un verdadero tesoro histórico en Montevideo . Ubicado en un edificio que es patrimonio arquitectónico, mantiene viva su historia a través de su decoración original, que exhibe un encantador toque art nouveau en sus artefactos de bronce.

Semana Criolla: desvíos de ómnibus, restricciones de estacionamiento y cambios en la circulación en el Prado

Tiempo "muy lindo" y algunas lluvias: el pronóstico de meteorólogos para la Semana de Turismo en Uruguay

Desde sus comienzos, tanto el mobiliario, con sus sillas italianas, como la fachada, conservan su estilo característico, lo que lo convierte en un testimonio vivo del pasado de la ciudad. De hecho, fue el primer café en ser declarado de interés cultural por la Intendencia de Montevideo, reconocimiento merecido por su contribución a la identidad cultural.

El Café Brasilero fue testigo de momentos icónicos en la historia literaria de Uruguay. Por ejemplo, las primeras palabras de "El pozo" de Juan Carlos Onetti fueron escritas allí, entre sus paredes llenas de historias y sus mesas que acogieron a numerosas personalidades destacadas, como Mario Benedetti, Idea Vilariño y José Enrique Rodó.

image cafebrasilero.uy

¿Qué opciones gastronómicas ofrece el Café Brasilero de Montevideo?

Además de su rica historia literaria, el Café Brasilero rinde homenaje a sus ilustres clientes a través de su menú, que incluye el Café Galeano, en honor al renombrado escritor Eduardo Galeano, quien fue un asiduo visitante durante más de veinte años.

image Cafebrasilero.uy



Con su ambiente acogedor y su legado cultural, el bar más antiguo de Montevideo continúa siendo un punto de encuentro para los amantes de la literatura y la historia, manteniendo viva la tradición de la tertulia literaria local.

¿Dónde queda el Café Brasilero, el más antiguo de Montevideo?

El Café Brasilero se encuentra en la calle Ituzaingó 1447, en la Ciudad Vieja de Montevideo.

Embed

Abre sus puertas de lunes a viernes de 8:30 hasta las 19 horas, mientras que los sábados de 10 a 19 horas. Domingos cerrados.

Más información