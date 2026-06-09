La lista de apellidos que podrían revelar una descendencia con la realeza europea

La posibilidad de descender de reyes, reinas o integrantes de antiguas casas reales europeas suele parecer una historia reservada para películas y novelas. Sin embargo, investigaciones genealógicas recientes sostienen que millones de personas podrían compartir ancestros con algunas de las dinastías más influyentes de Europa sin saberlo.

Un relevamiento difundido por la plataforma MyHeritage identificó una serie de apellidos históricamente vinculados con familias reales y linajes aristocráticos. Los especialistas aclaran que portar uno de estos no constituye una prueba de ascendencia noble, pero sí puede representar una pista para profundizar la investigación familiar.

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La lista de apellidos asociados a la realeza

image La reina Victoria en el castillo de Windsor, Windsor, Inglaterra. Loveexploring.com

Entre los apellidos que aparecen vinculados a casas reales europeas se encuentran algunos muy conocidos, especialmente en el Reino Unido y en antiguas monarquías del continente.

Windsor

Tudor

Stuart o Stewart

Plantagenet

Lancaster

York

Hanover (Hannover)

Spencer

Howard

Seymour

Percy

Neville

Bruce

Habsburg (Habsburgo)

Bourbon (Borbón)

image Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia en el Palacio de la Zarzuela, Madrid, España. Loveexploring.com

Capet

Valois

Orléans

Medici

Romanov

Orange-Nassau

Oldenburg

Glücksburg

Savoy (Savoia)

Según MyHeritage, muchos de estos nombres de familias están relacionados con dinastías que gobernaron territorios de Europa durante siglos y cuyos descendientes se expandieron por distintos países a través de matrimonios, migraciones y alianzas políticas.

Los apellidos asociados a las realezas no europeas

La plataforma subrayó que Europa no fue el único lugar con gobernantes poderosos. "Si tienes raíces en otros lugares, como Asia central u oriental, Sudamérica o el norte de África, podrías estar emparentado con figuras como Gengis Kan, el rey Tutankamón o alguno de los emperadores chinos", continuó.

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Un estudio genético publicado en 2003 reveló que uno de cada 200 hombres en todo el mundo desciende directamente de Gengis Kan, el emperador mongol del siglo XII que fundó el imperio contiguo más grande de la historia. La investigación también descubrió que muchas personas en Perú descienden de Atahualpa, el último emperador inca.

¿Tener el apellido garantiza un origen real?

Los expertos en genealogía remarcan que compartir un apellido con una familia noble no significa automáticamente descender de ella. En muchos casos, los nombres de familia se extendieron con el paso de los siglos y fueron adoptados por ramas que no necesariamente conservaron vínculos directos con la aristocracia.

Por ese motivo, la recomendación es reconstruir el árbol genealógico mediante registros civiles, documentos históricos, partidas de nacimiento y otras fuentes que permitan verificar una posible conexión familiar.