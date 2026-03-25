Las tres carreras que sobrevivirán a la IA, según Bill Gates

El empresario filántropo y cofundar de Microsoft , Bill Gates , develó cuáles serán las tres áreas con más chances de seguir ofreciendo oportunidades de empleo, incluso en medio del avance de la Inteligencia Artificial (IA) .

Según el magnate estadounidense sólo estas profesiones se perfilan con mayor resistencia a los cambios que propone el desarrollo contínuo de sistemas capaces de realizar tareas complejas.

"Se necesita una fuerza laboral muy cualificada para que la IA pueda reemplazar a estos profesionales. Lo lograremos", señaló Gates .

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En una publicación de su blog a finales de 2023, Bill Gates mencionó tres sectores que "sobrevivirán" a la IA : energías alternativas, biociencias de la salud y el desarrollo de la IA en sí mismo.

Para la primera, consideró que se trata de un área con una demanda creciente, combinada a la necesidad de abordar el cambio climático que "ya está acelerando la búsqueda de fuentes más limpias".

"La energía eólica y solar siguen siendo fundamentales para el futuro, pero los líderes ahora reconocen que es necesario complementarlas con algo más fiable cuando no brilla el sol o no sopla el viento", sumó.

En este sentido, el cofundador de Microsoft afirmó que la aceptación de la energía nuclear está creciendo con el tiempo. En 2008, fue el propio Gates quien fundó TerraPower, una compañía de energía nuclear y de las cuáles se prevé que la primera planta abra sus puertas en 2030 en el estado de Wyoming.

"Dediqué mucho tiempo a explicar cómo podríamos ampliar la tecnología en lugar de por qué la necesitamos", escribió, describiendo su experiencia en la COP28, la conferencia climática de la ONU en Dubái.

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Otra de las apuestas frente a la IA para Gates corresponden al área de las biociencias de la salud, centrándose en nuevos fármacos, vacunas y terapias. "Descubrir fármacos requiere analizar enormes cantidades de datos, y las herramientas de inteligencia artificial pueden acelerar significativamente este proceso", subrayó.

El filántropo consideró que las herramientas ya están ayudando a acelerar el descubrimiento de medicinas, citando investigaciones abocadas en enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres, como las registradas en India, donde se utilizan ecografías con IA para identificar embarazos de alto riesgo.

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Finalmente en lo que respecta al tercer ámbito que debería seguir creciendo refiere a la IA en sí misma. Para Gates, la tecnología aún se encuentra en sus primeras etapas, dejando como resultado que la creatividad se posicione como un valor fundamental para la evolución del sector.

"Si invertimos con inteligencia ahora, la IA puede hacer del mundo un lugar más equitativo", concluyó.