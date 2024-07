Rocha tendrá un bus turístico para el avistaje de ballenas

¿Como funcionará el nuevo bus para estos avistajes?

¨A Partir de agosto va a salir todos los sábados el bus turístico. Salimos en aventura a buscar ballenas por los puntos referentes de lo que es, La Paloma. Porque mucha gente viene de afuera y no sabe dónde ir a buscarlos, entonces vamos a enseñarles los puntos de avistaje, y también enseñarles a avistar. A veces la gente no sabe observar el mar, porque no están acostumbrados. Entonces nosotros que vivimos cerca de la costa, que vivimos en esta intensa aventura, vamos a enseñar a esas personas. Van a ser dos salidas una de mañana y otra de tarde. Vamos a hacer una charla de presentación y luego vamos a salir a recorrer los puntos, lo que nos lleve el tiempo, con paciencia y disfrutando lo que es el paisaje y el entorno. Este bus va a salir desde lo que es el museo de La Paloma y vamos a ir hacia el primer punto de avistaje sería playa Gavilán, La Paloma, recorriendo nuestros miradores temáticos, que son en forma de animales, tenemos el Cola de Ballena que está ubicado en el Cabito de La Paloma. Vamos a ir al Faro de La Paloma, vamos a ir atrás del puerto y al mirador Médano La Virgen. Vamos a seguir por el mirador El Cangrejo y vamos a terminar en La Pedrera, un recorrido que podemos encontrar mucha fauna. Hay que vivir la aventura, vivan la aventura. Disfruten cada instante porque se trata de eso¨.