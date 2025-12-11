Dólar
RELEVAMIENTO

Uruguay, con los pies más grandes de Latinoamérica

El relevamiento adoptado según las pulgadas establecidas en el sistema estadounidense, posicionó a Alemania y Austria como las naciones líderes en el segmento promedio masculino, con una medida de 10,5 o 44,5 para el europeo/latinoamericano

11 de diciembre 2025 - 14:24hs
uruguay

El sitio web que recopila, analiza y presenta datos estadísticos demográficos globales World Population Review (WPR) publicó el ránking global de tallas de calzado 2025.

Sorpresa por la ubicación de Uruguay en el mundial de tallas de calzado

masculino

Con un promedio de talla de calzado masculino de 10 (o 44 para el sistema europeo/latinoamericano), Uruguay se ubicó en segundo lugar del ranking global de WPR y primero como nación latinoamericana.

femenino

En la categoría femenina, reiteró posición: con 6,5 (o 37 para el sistema europeo/latinoamericano).

Ranking talla de calzados por país

  • Alemania — H: 10.5 / M: 7.0

  • Austria — H: 10.5 / M: 7.0

  • Estados Unidos — H: 10.0 / M: 7.0

  • Rusia — H: 10.0 / M: 7.0

  • Turquía — H: 10.0 / M: 6.5

  • Reino Unido — H: 10.0 / M: 6.5

  • Francia — H: 10.0 / M: 6.5

  • España — H: 10.0 / M: 6.5

  • Canadá — H: 10.0 / M: 7.0

  • Ucrania — H: 10.0 / M: 6.5

  • Polonia — H: 10.0 / M: 7.0

  • Uzbekistán — H: 10.0 / M: 6.5

  • Kazajistán — H: 10.0 / M: 6.5

  • Rumania — H: 10.0 / M: 6.5

  • Países Bajos — H: 10.0 / M: 6.5

  • Bélgica — H: 10.0 / M: 6.5

  • Tayikistán — H: 10.0 / M: 6.5

  • Suecia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Chequia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Portugal — H: 10.0 / M: 6.5

  • Azerbaiyán — H: 10.0 / M: 6.5

  • Grecia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Hungría — H: 10.0 / M: 6.5

  • Israel — H: 10.0 / M: 6.5

  • Bielorrusia — H: 10.0 / M: 7.0

  • Suiza — H: 10.0 / M: 6.5

  • Turkmenistán — H: 10.0 / M: 6.5

  • Kirguistán — H: 10.0 / M: 6.5

  • Bulgaria — H: 10.0 / M: 6.5

  • Serbia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Dinamarca — H: 10.0 / M: 6.5

  • Finlandia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Noruega — H: 10.0 / M: 6.5

  • Eslovaquia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Irlanda — H: 10.0 / M: 6.5

  • Croacia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Georgia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Mongolia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Uruguay — H: 10.0 / M: 6.5

  • Bosnia y Herzegovina — H: 10.0 / M: 6.5

  • Moldavia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Armenia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Lituania — H: 10.0 / M: 6.5

  • Albania — H: 10.0 / M: 7.0

  • Eslovenia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Letonia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Macedonia del Norte — H: 10.0 / M: 6.5

  • Estonia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Luxemburgo — H: 10.0 / M: 6.5

  • Montenegro — H: 10.0 / M: 6.5

  • Islandia — H: 10.0 / M: 6.5

  • Andorra — H: 10.0 / M: 6.5

  • Liechtenstein — H: 10.0 / M: 6.5

  • Mónaco — H: 10.0 / M: 6.5

  • San Marino — H: 10.0 / M: 6.5

  • Ciudad del Vaticano — H: 10.0 / M: 6.5

Uruguay

