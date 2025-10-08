Los 80 años de Ayax: cómo fue la celebración con destacadas autoridades, artistas y homenajes especiales

Montevideo fue testigo de un acontecimiento sin precedentes para la industria nacional: Ayax , una de las compañías más relevantes del país, conmemoró sus 80 años con una gala en el mítico Auditorio Nacional del Sodre.

La celebración reunió a las máximas autoridades nacionales y representantes internacionales de la industria automotriz. El presidente de la República, Yamandú Orsi y ministros del gabinete, compartieron la velada con delegaciones oficiales de Toyota y Suzuki provenientes de Japón.

El anfitrión de la noche fue Alejandro Curcio, presidente de Ayax, quien estuvo acompañado por colaboradores, socios estratégicos y destacados referentes empresariales del país.

La jornada comenzó con una recepción de alfombra roja y un cóctel de bienvenida , en un ambiente de gala conducido por la periodista Victoria Rodríguez. El punto de inflexión llegó con la proyección de un video institucional producido, que recorrió los principales hitos de la compañía desde 1945 hasta la actualidad.

El material sorprendió al auditorio por el recurso narrativo y el uso de inteligencia artificial para recrear momentos clave de la historia de Ayax, una apuesta estética y tecnológica que reflejó el espíritu de innovación que ha caracterizado a la empresa a lo largo de ocho décadas.

Discurso y legado

Tras el video, Curcio pronunció un discurso inspirador, en el que repasó el camino recorrido y agradeció a colaboradores, autoridades y socios internacionales por acompañar a la compañía en su crecimiento sostenido. El presidente de la compañía recibió emotivos reconocimientos de representantes de Toyota y Suzuki, así como de los propios trabajadores de Ayax, subrayando la alianza estratégica y el compromiso humano que han marcado la trayectoria de la firma.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la presentación de Lucca Curcio, joven promesa de la familia empresarial, quien será parte del futuro de Ayax y de la continuidad de su legado.

Un cierre inolvidable

El broche de oro estuvo a cargo de la banda No Te Va Gustar, que brindó un show sinfónico especialmente preparado para la ocasión, sellando una velada que combinó historia, emoción y proyección hacia el futuro.

Con este evento, Ayax no solo celebró 80 años de historia, sino que reafirmó su rol como protagonista de la industria nacional y regional, demostrando que la innovación y la visión de futuro son las claves que la seguirán guiando en las próximas décadas.