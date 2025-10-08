"Me fui del grupo de Whatsapp de excompañeros de Boca": Diego Latorre contó qué pasó con un penal que no pitó el uruguayo Andrés Cunha en la final de Copa Libertadores que ganó River en Madrid

El exjugador de Boca Juniors y la selección argentina, entre otros, Diego Latorre , quien actualmente se desempeña como comentarista de la cadena internacional ESPN, contó este miércoles una difícil situación que vivió con excompañeros del xeneize en un grupo de Whatsapp, y en el que tuvo que ver una decisión del exárbitro uruguayo Andrés Cunha, quien hoy sigue, pero en el VAR.

Todo sucedió por un análisis de una jugada que se dio en la final de la Copa Libertadores 2018 contra River Plate en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, cuando los millonarios se llevaron el trofeo tras ganar el clásico.

“Yo tengo un grupo, tenía un grupo con los chicos hasta la final de Boca-River en Madrid” , comenzó admitiendo Diego Latorre a sus compañeros en el pase entre los programas de Mariano Closs y Sebastián Vignolo de ESPN.

Juan Simón , con quien llegó a jugar Latorre en los xeneizes y pertenece a ese grupo de Whatsapp, se sumó a la charla. " Se bajó solo...", dijo .

Y Latorre indicó: "Juan lo sabe, Juan lo sabe...".

11de20-15x13-River-Plate-afp-JAVIER-SORIANO.webp Los jugadores de River argentino celebran en Madrid el título de la Libertadores conseguido ante Boca AFP

Y luego comenzó a contar lo sucedido: "Estaba en el grupo de Whatsapp (de exjugadores) de Boca hasta que me tocó decir que Andrada le había hecho penal a Pratto. No sabés cómo me empezaron a insultar". Y agregó: “Juan (Simón), no me dejes mentir, mirá cómo se ríe..."

A los 55', Boca, dirigido entonces por Guillermo Barros Schelotto ganaba 1-0 por el gol de Darío Benedetto y, tras el 2-2 de la ida, sacaba ventaja contra River Plate y se coronaba campeón de la Copa Libertadores.

Pero llegó un pase filtrado que dejó mano a mano a Lucas Pratto con el arquero Andrada. El delantero tocó la pelota antes que el arquero, quien se lo llevó puesto en el área, pero el árbitro uruguayo, Andrés Cunha, no pitó la pena máxima.

-lcm6422-jpg..webp Andrés Cunha Foto: Leonardo Carreño.

"Pareció penal", dijo Diego Latorre en aquel momento y reafirmó tras la repetición: "Sí, lo arrolló". Finalmente, los de Gallardo dieron vuelta esa final y se llevaron la Copa Libertadores.

A siete años de esa decisión arbitral, se mostró convencido: "Fue penal para River, y me empezaron a insultar. Una catarata, un aluvión de mensajes. Me tuve que ir". Aunque les dio una chance por consejo de Simón y el final volvió a ser el mismo: “Juan me rescató, les di una oportunidad para ver si habían cambiado, madurado y en otro partido en la cancha de Boca no me acuerdo qué dije. Lateral, penal... Viste la susceptibilidad que hay hoy con los comentarios y me decían ‘¿qué decís?’ o que me pagaba (Rodolfo) D’Onofrio (presidente de River Plate entonces). Insólito, delirante".